Fuego en la Patagonia: identificaron a tres sospechosos

Los presuntos autores de los siete focos de incendio que tuvieron en vilo a la Comarca Andina y provocaron la destrucción de más de 200 casas, con un saldo de unos 30 heridos, dos de ellos de gravedad, fueron identificados ayer como al menos tres personas que integran agrupaciones militantes mapuches radicalizadas.

El senador Alberto Weretilneck presentó ante las autoridades de Nación material fotográfico y datos concretos sobre quiénes son las personas y el vehículo involucrado en los incendios. Según se ha podido confirmar, se trata de al menos tres personas claramente identificadas -sus nombres no fueron difundidos para no entorpecer la investigación- y que podrían ser detenidas en las próximas horas por la Justicia de Chubut.

El ministro de Ambiente, Juan Cabandié, presentó el miércoles una denuncia penal en tribunales de Esquel. Ahora el fiscal Carlos Díaz Meyer, quien se encuentra abocado a la investigación, tiene nuevos elementos a su alcance.

De acuerdo con los datos a los que se tuvo acceso, los perpetradores se transportaban en la tarde del martes en un Gol de color blanco. El vehículo se habría movido por distintos puntos de la Comarca Andina que coinciden con el inicio de los siete focos que ocasionaron millonarias pérdidas, trascendió.

Para el ministro Cabandié, “la prioridad hoy es atacar el fuego para que no afecte más la zona, contener la situación social y buscar una salida estructural que tiene que ver con volver a tener una vivienda, que es el sueño de las familias afectadas”, afirmó desde Lago Puelo, donde llegó ayer por la tarde para encabezar las tareas de asistencia.

“Estamos acá con el Ministerio del Interior para brindar mecanismos y recursos para que los municipios puedan canalizar la ayuda para los damnificados”, aseveró el titular de la cartera de Ambiente.

Con respecto al inicio de los incendios, el funcionario nacional reiteró que todo comenzó en forma “simultánea” e “intencional”, en menos de tres horas.

Por su parte, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, sostuvo en Twitter que tanto la cartera que conduce “como otras carteras del Estado nacional nos comprometimos a brindar asistencia a los municipios y las comunidades perjudicadas, para paliar no solo los daños ambientales, sino también las consecuencias sociales, económicas y productivas”. El ministro posteó, además, varias fotos y señaló: “Junto con los brigadistas que trabajan intensamente en las tareas de control del fuego, evaluaron el impacto y los daños producidos por los incendios”.