Intentan frenar la llegada de Máximo al PJ bonaerense

El actual vicepresidente del Partido Justicialista bonaerense e intendente de Esteban Echevarría, Fernando Gray, intenta trabar la elección de autoridades en la fuerza peronista antes de que se venza el mandato, tal como pretende el sector que empuja la candidatura del diputado nacional del Frente de Todos y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner.

Luego de que la Justicia electoral no diera lugar a un amparo presentado ante el magistrado Alejo Ramos Padilla, ahora el jefe comunal recurrió ante la Cámara Nacional Electoral.

Este martes, Gray presentó el escrito que lleva el patrocinio de los abogados Rosario Rosetti y Marcelo Rodríguez, apelación en la que esgrime que la decisión de Ramos Padilla no tiene “fundamentos suficientes” y no evalúa “el marco fáctico y jurídico que rodea la controversia” de la primera decisión que tomó Ramos Padilla.

El intendente sostiene también que tiene pruebas de lo que fue la reunión vía Zoom donde se definió adelantar los comicios para los primeros días del mes de mayo. Allí, explican cerca del intendente, hubo consejeros que no pudieron conectarse o dificultades técnicas de ese estilo.

Se trata de un dvd con la grabación de la reunión. Expone que entre los consejeros hay algunos que siguen, hasta ahora, reportando al vicepresidente partidario, quien no participó del encuentro virtual realizado el 27 de febrero último.

La decisión de Ramos Padilla, sin embargo, no resuelve la cuestión de fondo, donde deberá ser el presidente del PJ Gustavo Menénedez quien deberá actuar como parte y explicar lo que motiva al recambio de autoridades.

Como fuera, la judicialización a la negociación interna llegó y puede darle tiempo a Gray para dilatar una decisión final. Aunque la gran parte de la estructura de intendentes que incluye al propio Menéndez (hoy presidente del partido) se inclina por la estrategia de Máximo Kirchner presidente.

También argumenta que “la convocatoria aprobada en la reunión, cuya nulidad se peticiona es específicamente para la elección del Consejo Provincial” y que de ser así se debería también “organizar dos actos electorales”, ya que los cargos en el Congreso Provincial y los 135 Consejeros Distritales también vencen en diciembre de 2021 “y la renovación no fue contemplada en el orden del día”.

Desde que se evaluó la posibilidad de que Máximo Kirchner sea el nuevo presidente del PJ bonaerense a la par de Alberto Fernández en el PJ nacional, el líder de La Cámpora fue sumando adhesiones que incluyeron al presidente y al gobernador Axel Kicillof.