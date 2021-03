Las industrias más atractivas para invertir este año

Si bien nos encontramos frente a un escenario altamente incierto, ya que enfrentamos el gran desafío de lidiar con la contención de la pandemia del Covid-19, a nivel global el 2021 se perfila mejor que el año anterior.

Los principales organismos internacionales proyectan una recuperación económica mundial, en un contexto marcado por la abundante liquidez, tasas de interés cercanas a cero, un dólar debilitándose (lo que favorecerá a los países emergentes), y precio en alza de los commodities.

Ante esto, hay sectores que van a tener una mayor actividad, y se deben tener en cuenta.

Respecto de instrumentos del mercado, en la Argentina, sin ninguna duda los CEDEARs continúan siendo una buena alternativa para posicionarse en empresas líderes y, además, cubrirse de las variaciones del tipo de cambio.

Ante esto, es importante considerar los segmentos económicos con proyección para este año.

Podemos mencionar en primer lugar al financiero, se trata del que más rápido reacciona ante un crecimiento (o contracción) de la economía.

El inversor local tiene la posibilidad de acceder a entidades de renombre internacional como JP Morgan o Bank of America.

Asimismo, el mercado financiero local es interesante ya que es el que más rápido responde ante una reactivación de la economía.

Si bien es cierto que este es un sector muy regulado en la Argentina, no deja de ser uno de los que mejor reacciona ante un escenario de recuperación económica.

En este sentido, la entidad local con mayor solidez para posicionarse es Banco Macro.

Otro de los sectores con proyección para el 2021 es el de consumo discrecional, cuyos productos son más demandados conforme mejora la situación económica. En este punto encontramos a empresas como Amazon o McDonald´s.

En cuanto a la renta fija, resultan interesantes los bonos ajustados por CER, para proteger al capital de una posible aceleración inflacionaria. En este sentido, el título mejor posicionado es el Boncer 2026 (TX26).

Mientras que, para los más agresivos, existen opciones en bonos argentinos en dólares que podrían verse beneficiados ante un acuerdo positivo con el FMI, como el BONAR Step-Up 2038 (AE38).

No se pueden dejar de lado a los commodities, que se ven muy beneficiados ante el debilitamiento del dólar y la fuerte demanda de China.

En efecto, en el plano local la empresa agropecuaria Cresud anunció que buscará una ampliación de su capital mediante la emisión de nuevas acciones, se convierte en la primera empresa argentina que sale al mercado de equity local e internacional desde 2017, y esto habla de las buenas perspectivas que tiene respecto a su valoración de mercado.

(*) Gerente de Research de InvertirOnline