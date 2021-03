En Formosa no hay marcha atrás con el regreso a Fase 1

Mientras por tercer día la ciudad de Formosa fue copada por manifestantes que siguen reclamando terminar con las restricciones para poder trabajar, el ministro de Gobierno de la administración de Gildo Insfrán, Jorge González, aseguró que la protesta del viernes contra la decisión de retornar a la Fase 1 “no fue pacífica”, al tiempo que alertó que se está produciendo una “curva alarmante creciente” de contagios.

Sobre la actuación de la Policía de Formosa frente a la protesta, criticada por el propio presidente Alberto Fernández, González señaló: “El Gobierno nacional no dijo nada con lo que no estemos de acuerdo: todos repudiamos la violencia institucional y repudiamos aquellas expresiones pacíficas que se convierten en violentas, tal como ocurrió el viernes”, expresó.

En diálogo con una radio porteña, el funcionario señaló que el Gobierno de Formosa “apoya y respeta” las expresiones “legítimas” de manifestantes y luego agregó: “Cuando se convierten en violentas, todos estamos en contra, al igual que cuando existe algún exceso de miembros de las fuerzas de seguridad, en el legítimo uso de la autoridad que le corresponde, para poner orden a una situación de desmanes”.

En ese marco, indicó que está “documentado” lo que definió como un “ataque” de los manifestantes a la sede gubernamental.

El ministro también aseguró que los acontecimientos del viernes deben ser puestos “en contexto”, tras lo cual afirmó: “Durante hora y media la policía estuvo sosteniendo una situación de permanentes agresiones”.

En este sentido, agregó que los manifestantes “destruyeron” el vallado instalado por las fuerzas de seguridad y arrojaron “escombros de veredas” hacia los uniformados, y se quejó por lo que consideró la cobertura “parcial” de los medios de comunicación, que -dijo- mostró lo ocurrido con sólo “dos cortes periodísticos”.

“Lo que no dicen es que querían entrar a la Casa de Gobierno e incendiarla, ante esa situación la policía tiene que hacer uso legítimo de la fuerza, a los fines de hacer cesar esa situación”, declaró el ministro de Gobierno formoseño.

Por su parte, la ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic, se encolumnó detrás de los defensores del mandatario provincial. Opinó que “hay un ensañamiento” que es “inadmisible” y “una provocación sistemática”, tras las críticas de la oposición.

De todos modos, Frederic repudió el accionar policial.

Dirigente del PRO

A la marcha se sumó anoche la titular del PRO, Patricia Bullrich junto a otros diputados de Juntos por el Cambio.

Micrófono en mano, la ex ministra de Seguridad dijo: “Ustedes son los protagonistas de esta gesta histórica. Los abrazo con el corazón y estoy a su lado pidiendo libertad, libertad, libertad”.

Antes estuvo con Julieta González, periodista de Formosa, que fue demorada durante los incidentes del viernes. “Me contó que la detuvieron violentamente, por mostrar con su cámara la detención de dos jóvenes defensores de la libertad”, dijo Bullrich, que también se reunió con un grupo de empresarios hoteleros.