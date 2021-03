Luego de inaugurar el estadio de Santiago del Estero, Alberto pidió trabajar unidos para que los argentinos vivan "con la dignidad que se merecen"

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que los argentinos "Tenemos que ser capaces de construir las condiciones necesarias para que nuestros pueblos vivan todos con la dignidad que merecen", resaltó Fernández en el marco de su visita a la provincia de Santiago del Estero.



En ese marco, el Presidente precisó: "Siempre reniego de que la Argentina se haya construido de un modo tan desigual. Santiago (del Estero) es parte de ese Norte profundo que tiene la Argentina que fue sistemáticamente abandonado". Fernández afirmó que hay "una mirada muy sesgada de cómo construir el país", y advirtió que "a veces no nos damos cuenta de las carencias que el resto del país tiene".



"A veces no nos damos cuenta de las carencias que el resto del país tiene y no nos ponemos a pensar en esas carencias, en esas desigualdades. Pareciera ser que al agua, a la salud a la educación tienen derecho una parte de la Argentina, y el resto tiene que ver cómo se las arregla", subrayó.



En esa línea, Fernández remarcó que "en el siglo XXI la Argentina no puede seguir con los desequilibrios que hasta aquí ha mostrado, y es tarea del Gobierno nacional que esos desequilibrios se moderen".



"Cuando estamos llevándole al interior de la patria, y al Norte particularmente, más acceso a bienes y servicios que necesitan, solo estamos generando igualdad, y no deberíamos discutir esto", manifestó. Además, el Presidente destacó que la puesta en marcha del Estadio Único Madre de Ciudades , que generará "un movimiento de turismo importante", y precisó: "Lo imperdonable sería que uno vea solo un Estadio".



"Los santiagueños también tiene derecho, y deben tener orgullo, de tener un Estadio como el que ahora voy a inaugurar ¿Quién ha dicho que en el interior del país no hay derecho a tener un Estadio de esa naturaleza? ¿Por qué de eso podemos disfrutar los porteños y no lo puede disfrutar un santiagueño?", enfatizó.



Fernández encabezó esta tarde un acto en Santiago del Estero en el que se firmaron convenios por los cuales la Nación invertirá más de 35.000 millones de pesos en obras, en el marco de una visita en la que recorrió el obrador del Nuevo Canal de la Patria, que proveerá de agua potable a 25 localidades.