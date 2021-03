Formosa volvió a Fase 1 por 17 casos nuevos de Covid-19

La ciudad de Formosa volvió a Fase 1 tras un rebrote de Covid-19, según lo dispuso el Consejo de Atención Integral a la Emergencia luego de que se detectaran 23 casos en la provincia, de los cuales 17 corresponden a la capital provincial.

La medida fue comunicada en conferencia de prensa por el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de Formosa, Jorge González (foto).

De esta manera, quedaron suspendidas todas las actividades de flexibilización que estaban vigentes y se restauró el aislamiento social preventivo y obligatorio (Aspo) hasta el 18 de marzo próximo.

El resto de los casos se detectaron en la ciudad de Clorinda: 4 casos, 2 consultas por síntomas leves y 2 por búsqueda activa en terreno. En Palma Sola y en Pirané, se encontró 1 caso en cada localidad por búsqueda activa en terreno.

De acuerdo con las restricciones, quedaron suspendidas todas las actividades de flexibilización que estaban vigentes (cerraron nuevamente los locales comerciales que no sean esenciales), así como los certificados de circulación.

Aquellas personas que se desempeñen en actividades esenciales deberán volver a tramitarlo.

Asimismo, se informó que el transporte interjurisdiccional quedó suspendido y el transporte urbano quedará a criterio de la Municipalidad de la ciudad de Formosa que en las próximas horas resolverá qué medidas tomar. Por otra parte, en el marco de la discusión legal por los centros de aislamiento para pacientes con coronavirus, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso impulsado por la Fiscalía de Estado de Formosa en contra de un habeas corpus que fue presentado por un senador de Juntos por el Cambio.

Los jueces Mariano Borinsky (presidente) y Javier Carbajo declararon inadmisible el recurso interpuesto y argumentaron que como el trámite del habeas corpus no es una sentencia definitiva no cumple con el requisito de impugnabilidad objetiva.

En esa línea, los magistrados sostuvieron que desde la Fiscalía de Estado provincial no habían logrado demostrar que se encuentre implicada en el caso una cuestión de índole federal o un supuesto de arbitrariedad debidamente fundado.

De esta manera, Borinsky y Carbajo convalidaron el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Chaco, que había revocado la resolución de la jueza federal de primera instancia que había declarado desestimado el habeas corpus iniciado por el senador radical Luis Naidenoff.

En esa decisión, la Cámara de Apelaciones también ordenó la producción de distintas medidas de prueba para conocer la situación actual de los centros.