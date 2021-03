El impresinante estadio de Santiago del Estero: costó más de $1500 millones, tiene 23 palcos VIP y será inaugurado por Alberto Fernández

River y Racing definirán este jueves quién será el campeón de la Supercopa Argentina cuando se enfrenten en la final que se disputará en el particular nuevo Estadio de Santiago del Estero, el Ciudad de Madres, que será inaugurado para la ocasión por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien estará acompañando por el gobernador de la provincia, Gerardo Zamora, por el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia y demás autoridades.

El nombre del estadio es un homenaje a la provincia de Santiago del Estero por ser la ciudad más antigua de la Argentina (fundada el 25 de julio de 1553 y llamada Madre de Ciudades). Su costo superó los 1500 millones de pesos, unos 600 por encima de los aproximadamente 900 que fueron presupuestados en el inicio de la obra que fue ideada por el arquitecto Enrique Lombardi, quien fue presidente de Estudiantes de La Plata entre 2011 y 2014.

Alberto Fernández inaugurará el estadio Único de Santiago del Estero

El presidente Alberto Fernández inaugurará esta noche el Estadio Único Madre de Ciudades en la provincia de Santiago del Estero. El acto será a las 20.45, en la previa del partido entre Racing y River por la final de la Supercopa Argentina. Fernández estará acompañado por el gobernador santiagueño, Gerardo Zamora, y autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El 26 de este mes se jugará en ese estadio el primer partido internacional, entre Argentina y Uruguay, por la quinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

El del gobernador Zamora, uno de los 23 palcos VIP

Este exclusivo espacio tiene el tamaño de un departamento cuatro ambientes y cuenta con sillones y muebles de primer nivel, una barra para tomar tragos, televisores leds y una vista inmejorable al campo de juego. Se pueden observar varias gigantografías, pero se destaca una que se ve en la puerta corrediza: la imagen de un joven Diego Maradona, que en el año 1973 fue a jugar a Santiago del Estero con los Cebollitas y cayó ante un equipo de la localidad de Pinto.

Ante la polémica generada por la trascendencia de la noticia, el funcionario utilizó sus redes sociales para expresar lo siguiente:

“Todos saben que no me gusta andar contestando a nadie ...no es mi estilo. Pero siempre es bueno aclarar algunas cosas cuando las pronuncian como verdad revelada. No se quien escribió -y eso es lo de menos- que el estadio Madre de Ciudades tiene un palco del Gobernador. El Gobernador no tiene ningún palco en ningún lado, punto. ¿El estadio Madre de Ciudades tiene todas las instalaciones y exigencias de calidad que debe tener un estadio de nivel mundialista? Así es.

¿Es -reconocido por especialistas- uno de los mejores estadios de Sudamérica? Si! ... y podrá ser visitado (en forma gratuita durante los primeros tiempos ) cuidando los protocolos mientras dure la pandemia. Por lo tanto, todos los que quieran verlo con sus propios ojos podrán hacerlo y comprobarlo, porque tendrá un bar- restaurante, un museo, visitas guiadas, además de las actividades deportivas o culturales que allí se van a realizar.

A esto quiero agregar:

Hay palcos mejores en el autódromo , y a mí ( al gobernador ) me ven todos cuando hay una carrera en las tribunas comunes, entre la gente. Me siento orgulloso de esas cosas que algunos consideran que solamente deben existir en la Capital Federal, allí solamente claro...porque ahí no hay pobres ¿No? .

Todas estas cosas hechas para el deporte , la cultura, y para generar crecimiento turístico, que algunos desde lejos y sin conocer, o algunos solo por hacer política opositora desde cerca critican, como el Centro Cultural del Bicentenario, el campo de golf (que es más lujoso todavía -y no lo criticaron tanto los opositores porque estuvo jugando Macri en la inauguración ), el complejo JF Ibarra, El Forum, etc. etc. son de excelente nivel y podemos recibir con orgullo a turistas allí.

Pero es cierto, durante tantos años nos hicieron creer que no debemos tener nada bueno, que aquí no habría nunca nada para generar turismo y fuentes de trabajo con ello, o crecer con el deporte o la cultura ,lo bueno solo debe estar en Barrio Norte ¿No?

...pero se equivocan los que piensan así, somos mucho más que esa idea de resignación que algunos piensan que deberíamos seguir teniendo, por eso, seguiremos haciendo esas y muchas más cosas, con orgullo santiagueño.

Dicho esto, solo me queda recordar que son 200 años de historia, donde la subestimación del centralismo hacia el interior en muchos sectores sigue viva, pero también decir con firmeza, que las provincias que dimos nacimiento a esta nación, ya dejamos de auto considerarnos también, como algo inviable para vivir destinadas al propio abandono... Aquí estamos: sin deudas, sin hipotecar el futuro, construyendo y avanzando, orgullosos de lo que somos.

No somos mejores que nadie, pero tampoco somos menos que cualquiera!!!”.