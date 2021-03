Bullrich desmintió al presidente al hablar del plan de radares

El presidente Alberto Fernández volvió a criticar la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad durante la administración de Mauricio Macri. Lo hizo durante un acto en la sede del Invap en Bariloche, Río Negro, donde aseguró que “nada quiero más en el mundo que ser el presidente que una a los argentinos. Pero los quiero unir así. No declamando seguridad y olvidando el plan de radarización. Hay quienes piensan la Argentina para unos pocos”.

Estos comentarios del primer mandatario no pasaron de-sapercibidos para Bullrich, quien recurrió a su cuenta de Twitter para asegurar: “Presidente: usted es un mitómano. Durante nuestro gobierno reconquistamos las fronteras argentinas. Nuestra gestión logró un resultado inédito en la lucha contra el narcotráfico y el contrabando, por contar con la tecnología más avanzada de América Latina”.

“Para fortalecer la capacidad de vigilancia fronteriza, en 2017 pusimos en marcha el Sistema Tecnológico de Vigilancia Inteligente de Fronteras (Sitevif): radares sensores, drones, radares antiforraje, guardacostas inteligentes. Solo tiene que encender las máquinas”, sostuvo la exministra de Trabajo en un segundo tuit.

En tanto, en la publicación que cerró el hilo, Bullrich escribió: “Presidente: usted no tiene la menor idea de que dejamos al país con una de las fronteras más seguras de la región”.

El presidente, que viajó a Río Negro para suscribir los acuerdos que permitirán reactivar la fabricación de radares de nueva generación (RPA 200) que se incorporarán al Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial (Sinvica), aseguró que nada quiere “más en el mundo” que “ser el presidente que una a los argentinos” y dijo que pretende serlo “no declamando”, sino concretando políticas como el desarrollo de Invap.