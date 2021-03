Vacunas Vip: una jueza llamó como testigo a Beatriz Sarlo

La jueza María Eugenia Capuchetti dispuso que Beatriz Sarlo brinde declaración testimonial en la causa que investiga el posible desvío de vacunas contra el coronavirus, a raíz de que la escritora relató en televisión que le habían ofrecido inocularse cuando -según criterios epidemiológicos- aún no le correspondía, dijeron fuentes judiciales.

Si bien la testimonial aún no tiene fecha, fuentes judiciales confirmaron que Sarlo será consultada acerca de quién le propuso vacunarse por fuera del calendario establecido –"me ofrecieron la vacuna por debajo de la mesa", dijo por TV-, de qué forma se lo propusieron y si sabe de alguna otra persona que hubiera recibido la misma insinuación.

La testimonial, que había sido solicitada por el fiscal Eduardo Taiano, no fue la única dispuesta por la jueza Capuchetti: también citó como testigos –aún sin fecha- a los integrantes de la comitiva que supuestamente se dirigió al Ministerio de Salud a aplicar diez vacunas contra el coronavirus junto con el director del Hospital Posadas, Alberto Maceira.

Esa comitiva, según declaró el propio Maceira, estuvo integrada por un chofer, un enfermero y un empleado administrativo, recordaron voceros con acceso al expediente.