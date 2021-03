El fiscal Marijuan insiste con la indagatoria de Victoria Donda

El fiscal federal Guillermo Marijuán insistió hoy en llamar a prestar declaración como imputada en indagatoria a la titular del INADI, Victoria Donda, por intentar darle empleo en el organismo a una empleada doméstica que trabajaba de manera particular para ella. El fiscal reiteró el pedido ante el juez federal Sebastián Casanello, quien este lunes rechazó la solicitud original, al considerar que no había delito en la maniobra.



"Ha de señalarse que se reproducen en su totalidad los argumentos fácticos y jurídicos brindados oportunamente para solicitar la declaración indagatoria de la imputada Donda Pérez", afirmó Marijuan en su pedido.



"Se estimó probado que la mencionada Donda Pérez abusando de su condición de funcionaria pública, como Interventora del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) ofreció a la Sra. Arminda Banda Oxa un cargo en el citado organismo o un plan social, a cambio de su renuncia como empleada", aseguró.



Fiscal pidió la indagatoria de Donda por querer hacer ingresar en el INADI a una empleada doméstica que trabajaba para ella de forma particular.



La denuncia original era porque habría intentado darle un plan social o contrato en el INADI a Banda Oxa, cuando Donda intentó despedirla en plena pandemia durante el año pasado. Además, dijo la empleada que si bien comenzó a trabajar para Donda en 2007, recién regularizó su situación previsional e hizo aportes a partir de 2016: justamente parte del reclamo es una deuda de salarios y en concepto de aguinaldos que le debía la interventora del INADI.



"Necesito que hablemos a ver si querés que te acompañe para sacar la jubilación. Y querés que hagamos con el aporte. Yo obviamente quisiera como te dije continuar la relación laboral. Pero entiendo si no podés y renunciás. Decime que querés hacer y si te puedo ayudar en algo con lo de tu hermana. También podemos ver un contrato en el INADI", fue uno de los mensajes que recibió Donda de parte de la empleada y que esta último aportó ante la Justicia.



"En este sentido la señora Banda Oxa testificó en forma detallada las alternativas por las que transcurrió, a lo largo de los años, el vínculo laboral con Donda, caracterizado por la informalidad y la falta de cumplimiento del régimen laboral vigente por parte de la imputada, y que culminara con reducciones

de sueldos y retrasos en sus pagos durante los meses que rigió el ASPO dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional con motivo de la pandemia por el coronavirus Covid-19", expuso el fiscal.



Marijuan insistió con el pedido ante Casanello y dijo que en caso de no hacer lugar lo invitó al juez a asumir la investigación.