Protestas contra el Gobierno: manifestantes se concentran en Plaza de Mayo y Obelisco

Centenares de personas comenzaron a movilizarse esta tarde a la Plaza de Mayo desde el Oblisco en el marco de la marcha convocada por la oposición para protestar contra el Gobierno por el escándalo del llamado "vacunatorio VIP".

Si bien la concentración principal se da en Plaza de Mayo y en el microcentro porteño, también se registran protestas menos numerosas en otros puntos de la Ciudad de Buenos Aires, en la localidad bonaerense Olivos, Mar del Plata y plazas de algunas provincias como Mendoza.

La movilización fue promovida a través de las redes sociales con el hashtag #27F y #Argentinazo por sectores independientes que se oponen al Gobierno y dirigentes de espacios como Juntos por el Cambio, entre otros.

La consigna principal de la convocatoria se basó en el caso del reparto irrgular de vacunas a funcionarios y dirigentes allegados al oficialismo que se conoció la semana pasada

Entre los convocantes están la presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el ex ministro de Agricultura Luis Etchevehere y el ex titutlar de Medios Públicos Hernán Lombardi.

Por su parte, el jefe del interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Mario Negri, participa de la protesta en Mar del Plata. "Hay indignación de la gente. Lo que sobra es inmoralidad política del Gobierno", expresó el legislador cordobés.

Según anrticiparon fuentes de la organización a Noticias Argentinas, los referentes del Partido Libertario Javier Milei y José Luis Espert, y el ex ministro de Economía Ricardo López Murphy junto al dirigente Yamil Santoro, como representantes de la agrupación Republicanos Unidos.