Alberto Fernández: "Cuando quieren hacerme claudicar, yo pienso en San Martín"

El presidente Alberto Fernández volvió a cuestionar hoy a la oposición por las vacunas y afirmó que cuando lo quieren hacer "claudicar", él piensa en José de San Martín para "inspirarse".

"Cuando quieren hacerme claudicar, yo pienso en San Martín. No voy a ser nunca como él, pero quiero que algo de él me inspire, que algo de él, de Belgrano, de Güemes, de Rosas, de Bolívar, de Sucre, de Artigas, que algo de ellos me inspire", resaltó Fernández.

En un acto en Corrientes, en el acto conmemoración del °243 aniversario del nacimiento de San Martín, el Presidente expresó: "Ahí me surge recordar a San Martín y su carta a Estanislao López: ´Unidos somos invencibles´".

En un discurso con varias críticas a la oposición, el mandatario destacó "el esfuerzo" de su gobierno para "ir a buscar vacunas por el mundo" para enfrentar la pandemia, y agregó: "Nadie vino a decirme ´Hice una gestión en China para conseguir una vacuna´, o en Estados Unidos o en Inglaterra. Nadie vino a ofrecernos eso, lo tuvimos que hacer solos, lo hicimos con los gobernadores".

"Nos toca enfrentar un mundo raro, muy egoísta, donde el 10 por ciento de los países concentran el 90 por ciento de las vacunas existentes. Pero no bajamos los brazos, seguimos buscándolas y están llegando hoy (las chinas de Sinopharm) en el día del nacimiento de San Martín y en el cumpleaños de Néstor (Kirchner)", señaló en otro pasaje.

También lamentó que en la Argentina, haya una "zona central rica y una periferia pobre", y se preguntó: "¿Ese es el país que San Martín hubiera querido?".

Durante el acto, Valdés brindó un discurso y reclamó que los servicios de internet lleguen a todos los puntos de país, tras plantear las dificultades de los alumnos correntinos por haber carecido conectividad durante el primer año de pandemia.

Al respecto, Fernández volvió a cargar contra la oposición, al defender la iniciativa oficial de establecer planes tarifarios más baratos para internet y cable, y aludió a los "sinvergüenzas que se atreven a cuestionarlo"

"No voy a permitir que miles de chicos se queden sin conexión para que algunos pocos se queden con un negocio. Pueden dedicarme las tapas que quieran, no voy a dejar que eso ocurra", remarcó.

El mandatario arribó al Aeropuerto Libertador General José de San Martín de la ciudad de Posadas, directo desde México donde había realizado una gira de tres días.

En Misiones fue recibido por el gobernador, Oscar Herrera Ahumad, y luego se dirigió hacia Yapeyú, donde fue recibido por el mandatario correntino, Gustavo Valdés, y la intendenta local, Marisol Fagundez.

Del acto, que se realizo en la Plaza de Armas, participaron también los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca); Jorge Capitanich (Chaco); Gildo Insfrán (Formosa); Gerardo Morales (Jujuy); Ricardo Quintela (La Rioja); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Juan Manzur (Tucumán), y el vicegobernador de Salta, Antonio Marocco.

Tras esta ceremonia, el Presidente iba a mantener una reunión de trabajo con todos los gobernadores norteños, acompañado por el ministro del Interior, Eduardo De Pedro.