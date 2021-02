Cafiero recibió a Vizzotti en Casa Rosada: "No hay Vacunatorio VIP"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, recibió en su despacho de Casa Rosada a la flamante ministra de Salud, Carla Vizzotti. La funcionaria aseguró que "no hay un vacunatorio VIP" y manifestó que lo que sucedió fue "una situación puntual" que catalogó como "un error" sobre el que se tomaron las "acciones correspondientes".

"No hay un vacunatorio VIP, fue una situación puntual. Que haya un vacunatorio vip significa que hay una instalación especial donde la gente va. Eso es absolutamente falso", expresó Vizotti en declaraciones radiales.

La ministra explicó que "se reconoció un error y se tomaron las acciones correspondientes" pero manifestó que es necesario aclarar que es incorrecto hablar de "vacunatorio VIP".

"No se estaba vacunando en el ministerio", insistió, en tanto que aclaró que desconocía "totalmente" lo que sucedió en el caso de Horacio Verbitsky.

"Ginés no estaba en el ministerio en ese momento. El asumió el error y se fue del ministerio. Eso no puede empañar la gestión y la trayectoria de Ginés", indicó la funcionaria. En tanto, aclaró que fue "una situación muy puntual, extraordinaria y excepcional" y "no es la regla".

"Siempre en el personal estratégico está incluido las personas que son tomadoras de decisión y cuyas tareas son importantes para el funcionamiento del Estado", explicó. De todos modos, consideró que "es discutible el momento y el contexto donde todavía no tenemos vacunas suficientes para el personal de salud".

"Martín Guzmán es ministro de Economía y está planificando una gira por EEUU y distintos países para discutir la deuda. Si se enferma él o alguien del equipo detiene la función", sostuvo sobre la vacunación del titular de la cartera de Economía.