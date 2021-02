Vacunación VIP: para Fernández fue un "hecho reprochable"

El presidente Alberto Fernández calificó ayer como "un hecho reprochable" los vacunados VIP, pero expresó su "sincera gratitud" con el exministro de Salud de la Nación, Ginés González García.

"Es público y notorio que he debido tomar una decisión ante un hecho reprochable. Lo sucedido en el ministerio de Salud fue un hecho que aunque excepcional no puede avalarse", resaltó Fernández.

En su cuenta de la red social Twitter, el Presidente precisó: "Guardo por Ginés González García mi sincera gratitud. Ha sido una persona fundamental para que la pandemia no arrecie sobre los argentinos".

"Ha sido capaz de poner de pie un sistema de salud quebrado y de darle a cada argentino la atención pertinente cuando el virus lo hizo víctima", ponderó el jefe de Estado.

Además, el Presidente cuestionó los vacunados VIP, pero explicó que "los vacunados estaban en condiciones objetivas (por la edad o las condiciones físicas) de recibirlas".

"Sin embargo no puedo dejar de observar que sobre esas personas se ha montado un escenario mediático de escarnio público y no quiero avalar con mi silencio semejante proceder", subrayó.

En otro tramo de su posteo, Fernández precisó: "Le he encomendado a (la ministra de Salud) Carla Vizzotti que protocolice al máximo el suministro y aplicación de vacunas considerando la situación de las personas expuestas por la labor que ejercen".

"Debemos trabajar para evitar que estas situaciones vuelvan a repetirse", enfatizó el Presidente, y detalló: "En Argentina más de 700 mil personas han recibido dosis de la vacuna".

"Más de 400 mil personas ya recibieron las dos dosis y han logrado inmunizarse. El ritmo de vacunación comienza a acelerarse con la llegada al país de más vacunas", manifestó.

Por último, el jefe de Estado afirmó que es "propósito del Gobierno nacional hacer que las vacunas adquiridas lleguen en tiempo y forma cuanto antes para suministrarlas a cada habitante de esta Patria". "Allí estuvieron, están y estarán puestos todos nuestros esfuerzos", agregó.

Críticas de Macri

Por su parte, el expresidente Mauricio Macri repudió que el Gobierno "haya facilitado la vacunación VIP" contra el coronavirus "para amigos y partidarios", mientras compartió la "indignación de los argentinos frente a aquellos que decidieron ponerse por delante de tantas otras personas de riesgo".

"Repudio que el gobierno, desde el propio ministerio de Salud, haya facilitado la vacunación VIP para amigos y partidarios. Comparto la indignación de los argentinos frente a aquellos que decidieron ponerse por delante de tantas otras personas de riesgo", expresó en su cuenta de la red social Twitter el referente de Juntos por el Cambio.

Macri también indicó, "ante reiteradas consultas", que no se dio "ninguna vacuna contra el coronavirus".