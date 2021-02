Hay diálogo para arribar a un acuerdo con el FMI

La Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) continúan trabajando en un diálogo constructivo para poder alcanzar un acuerdo, si bien hasta el momento no se estableció aún la fecha para la anunciada tercera misión formal del organismo, requerida como parte del proceso, según indicaron fuentes de la entidad multilateral.

"Los contactos informales siguen, nuestro diálogo es fluido y constructivo pero no tenemos por ahora una fecha para una próxima misión formal", expresó una fuente del FMI. Una tercera misión formal fue anunciada por el vocero del FMI, Gerry Rice, en enero último, como resultado del avance de las negociaciones del Fondo. Sin embargo, hasta el momento no hay novedades concretas al respecto, mientras el calendario de vencimientos sigue su curso.

El Gobierno, a través del ministro de Economía, Martín Guzmán, expresó su deseo de alcanzar un acuerdo en mayo próximo, para poder renegociar también el vencimiento con el Club de París. Entre ambos organismos el país afronta vencimientos por alrededor de 7.100 millones de dólares para lo que resta del año, y sólo con el Club de París representan 2.800 millones. Luego, el vencimiento más fuerte del año con el FMI tendría lugar en septiembre.

Posteriormente, para 2022 y 2023 se espera la mayoría de los vencimientos con el Fondo, por cerca de 40.000 millones de dólares, y otro tanto queda para 2024, entre capital e intereses.

En este contexto, llegar a un acuerdo en mayo sería un escenario deseable pero no es una prioridad el acuerdo, en el contexto de la continuidad de la pandemia y de la magnitud de la crisis argentina que originó el acuerdo anterior con el FMI, según precisó esta semana el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos.

Por otro lado, la titular del FMI, Kristalina Georgieva, señaló que "llegar a un acuerdo antes de mayo requerirá más esfuerzos de ambas partes", y el director del departamento Occidental del Fondo, Alejandro Werner, dijo: "No veo inviable un acuerdo", aunque admitió que resultaría "ambicioso" alcanzar la fecha de mayo.