Vacunas: en una tarde, Caba anotó a 15.000 mayores de 80

Unos 15.000 turnos para vacunar contra el coronavirus a los mayores de 80 años residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fueron asignados ayer, informaron fuentes del Ministerio de Salud porteño.

“Ya dimos 15.000 turnos, vamos a seguir otorgando hasta agotar los 40.000 y continuaremos empadronando a todos los demás para poder llamarlos y asignarles un turno para cuando llegue la siguiente tanda de vacunas”, explicaron desde la cartera de Salud porteña.

La página web buenosaires.gob.ar/vacunacovid y el número 147, ambos canales desde donde los mayores de 80 años deben inscribirse para recibir la vacuna contra el coronavirus, sufrieron contratiempos ni bien se habilitaron los sistemas ayer.

Al respecto, agregaron que tuvieron “76.000 ingresos por minuto, por lo tanto se cayó la página. Pero eso no nos impidió seguir, porque automáticamente reforzamos el (número telefónico) 147 para no frenar la inscripción”.

El sistema de turnos para vacunarse contra el coronavirus, para este sector de la población en mayor riesgo ante el contagio de covid-19, se habilitó ayer desde las 14 en la página buenosaires.gob.ar/vacunacovid, desde donde se puede elegir día, horario y centro vacunatorio, trámite que también puede realizarse a través del llamado telefónico al 147.

Tras recibir un mail o SMS de confirmación del turno, la persona podrá acercarse a la posta de vacunación el día y horario elegido con su DNI y una factura de algún servicio que acredite su domicilio.

Las aplicaciones se realizarán en 29 centros públicos de vacunas y 7 privados ubicados en clubes, edificios del Gobierno y centros culturales, que funcionarán de lunes a viernes de 9 a 17.

En tanto, la inmunización en residencias alcanzará a unas 16.542 personas en 498 geriátricos, para lo que se dispuso un total de 40 personas vacunando en 8 unidades móviles que aplicarán las dosis a todos los residentes, lo que no requiere turno previo.

Desde la Ciudad aclararon que si la persona tiene como prestadores de salud (obra social o prepaga) a Hospital Italiano, Hospital Alemán, Hospital Británico, Cemic, Osuthgra, Güemes, Osecac u Obsa pueden llamar directamente allí.

Las autoridades porteñas fijaron seis etapas de vacunación: una primera para los trabajadores de salud, una segunda para adultos mayores de 70 (aunque se iniciará para mayores de 80) y residencias, la tercera para personas de entre 60 y 69 años, la cuarta para el personal estratégico, la quinta para personas de 18 a 59 años con enfermedad acompañante y, por último, la sexta etapa para otros grupos estratégicos.

Dado el masivo interés por la inoculación, en los minutos posteriores a su puesta en marcha, el sistema web sufrió contratiempos. La página de internet empezó a mostrar la leyenda “No se puede acceder a este sitio web” y después apareció el mensaje “Nuestro sitio web está fuera de servicio, debido a una gran demanda. Estamos trabajando para solucionarlo a la brevedad. Si necesitás solicitar un turno para vacunación o realizar un trámite urgente, llamá al 147. Si tu trámite puede esperar, te pedimos que intentes volver”.