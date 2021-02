Cristina festejó su cumpleaños en el sur y rodeada por su familia

Febrero no es un mes fácil para Cristina Kirchner desde hace una década. Por eso, si puede, lo transita en el sur. Y esta vez no fue la excepción. En Santa Cruz pasó su cumpleaños número 44 su hijo Máximo Kirchner, cuyos hijos viven en Río Gallegos. Juntos recibieron también en familia el cumpleaños número 68 de la vicepresidenta.

Sin embargo, Cristina Kirchner no podrá estar en su provincia el próximo 25 de febrero, día en que Néstor Kirchner también hubiera cumplido años y cuyos restos descansan en un mausoleo en Río Gallegos. La expresidenta deberá volver a la Ciudad de Buenos Aires para presidir la última sesión extraordinaria en el Senado.

Cuando viaja al sur los movimientos de la vicepresidenta se vuelven más herméticos, pero mantiene conectada y atenta a la política nacional.

De hecho hoy, ausente en el CCK en el lanzamiento del Consejo Económico y Social, recibió varios llamados y decenas de mensajes e hizo difundir dos decretos con los que convocó a sesión Preparatoria para el próximo miércoles 24 a las 14. Para las 15 del mismo miércoles llamó a sesión, la última del período de Extraordinarias en la que se debatirán varias leyes y se aprobarán los pliegos de tres embajadores.

En dos sesiones continuadas, los senadores primero renovarán a sus autoridades y lo harán sin cambios.