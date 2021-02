Zulemita Menem afirmó que su padre, Carlos Menem, murió hoy "acompañado por toda la familia" y "agarrado de la mano" de su exesposa Zulema Yoma.

"Estaba acompañado por toda la familia y se fue agarrado de la mano de mi mamá", aseguró la hija del expresidente nacional, al marcar la recomposición de la relación que se dio sobre estos últimos años entre Menem y Zulema Yoma.

En declaraciones a la prensa en la puerta del Sanatorio Los Arcos, donde estuvo internado por dos meses, la hija del riojano sostuvo que Menem estuvo "luchándola hasta el último día".

Además, relevó que el expresidente será sepultado en el cementerio islámico, donde también descansan los restos de su hijo Carlos Menem Junior.

"Va a descansar en el cementerio islámico con mi hermano, a pesar de que él profesaba la religión católica, para estar con mi hermano", indicó Zulemita.

A la vez, agradeció por "la fuerza" que les están "haciendo llegar", y confirmó que el velatorio será abierto al público y tendrá lugar en el Salón Azul del Senado de la Nación, ya que Menem era actualmente legislador y por sus honores como expresidente.

"Los momentos en que estaba consciente le preguntaba cómo aguantaba estar así y él me decía que por la cabeza", señaló la hija del exmandatario nacional.

"Fue un gran hombre, podían estar o no de acuerdo con sus políticas, pero era una gran persona, no sabía lo que eran rencores, broncas. Estoy muy orgullosa de su apellido y siempre lo voy a llevar con mucho orgullo", afirmó Zulemita, y agregó: "Deja un legado de paz, amor y fuerza, porque se fue luchándola hasta el final".