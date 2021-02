Analizan votar por turnos y exigen vacunar a funcionarios judiciales

La jueza federal con competencia electoral en la Ciudad de Buenos Aires, María Servini, enviará un oficio al Ministerio del Interior para exigir que se vacune de manera urgente a los funcionarios judiciales que intervendrán en el inicio del proceso electoral de este año. Los jueces electorales analizan aumentar los lugares de votación, sugerir que las personas pertenecientes a los grupos de riesgo y los mayores de 60 años acudan a votar en las primeras horas posteriores a la apertura de las mesas y que no deban hacer fila.

La jueza dejó saber su postura en una reunión realizada esta semana con jueces federales con competencia electoral y secretarios de la Cámara Nacional Electoral (CNE), para discutir el desarrollo del proceso electoral legislativo que se llevará a cabo este año en el marco de la pandemia de coronavirus.

La doctora Servini expresó su malestar con respecto a las actuaciones hasta el momento de parte del Ministerio del Interior con respecto a los preparativos para los cuidados de los agentes que intervendrán en los comicios.

A través de un oficio que se encuentra en proceso de redacción y se emitirá entre hoy y el miércoles de la semana próxima, dejará saber a la cartera que conduce Eduardo “Wado” De Pedro que no enviará personal de su juzgado a las instalaciones de armado de urnas porteñas a menos que estén vacunados.

El documento judicial hará hincapié en la inoculación “urgente” de los 20 funcionarios que estarán destinados a ese procedimiento -uno de los primeros del calendario electoral, que debe empezar en marzo y cuya locación aún no está definida, pero el pedido será extensivo a la totalidad de los agentes que intervendrán en la elección.

Además, planteará que la votación se organice por horarios pautados según el número de DNI. El juzgado a cargo de Servini trabaja en el relevamiento de escuelas y clubes para ampliar la cantidad de mesas, con el objetivo de que la elección se realice de manera tal de que se puedan respetar los cuidados para prevenir los contagios de coronavirus, en especial, el distanciamiento social.

Los 23 jueces electorales de todo el país se reunieron con la Cámara Nacional Electoral, integrada por los camaristas Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas. Se conversó sobre la organización de los comicios, las particularidades de cada jurisdicción y las necesidades de cada uno de los jueces.

Los camaristas informaron a los magistrados que en enero pasado se envió al Ministerio de Salud un oficio para pedir que se incluyera a todos los empleados de la justicia electoral de todo el país en el Plan Estratégico de Vacunación, como “como grupo prioritario”.

Las autoridades de Salud no respondieron, aunque extraoficialmente hicieron saber a la Justicia que iban a encontrar una solución para los funcionarios judiciales con funciones electorales. Lo cierto es que no pudieron dar ninguna respuesta porque aún no tienen vacunas con que satisfacer esa necesidad.