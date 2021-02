Muestra en la biblioteca municipal

Con el lema “Momentos que enamoran”, desde la biblioteca municipal Bernardino Rivadavia se organizó una exposición especial para celebrar mañana el Día de San Valentín. En la página de Facebook de dicho establecimiento estarán subidos todos los catálogos disponibles sobre esta temática o sobre cualquier otra que los vecinos deseen consultar.

Se recuerda que por cuestiones de protocolo solo se atiende de forma presencial para retirar y devolver libros. El horario de atención es de lunes a viernes, de 7.15 a 17.

Al respecto, Nadia Inchauspe, bibliotecaria de dicho establecimiento, manifestó: “Estamos abiertos desde las 7.15 hasta las 17, de lunes a viernes, solamente para préstamos de libros y devolución debido a cuestiones de protocolo sanitario. No obstante, estamos planteando distintas actividades en formato virtual desde nuestra página de Facebook para seguir con el contacto con los vecinos y continuar comunicados al no poder hacerlo de forma presencial”.

Seguidamente, informó que “en esta oportunidad, armamos una muestra denominada ‘Momentos que enamoran’ en conmemoración por el Día de los Enamorados del próximo 14 de febrero”.

“La idea es hacer hincapié en las efemérides durante todo el año, tal es así que ya tenemos organizado para el mes que viene un ciclo de ‘Mujeres de palabras’, en alusión al Mes de la Mujer, con nuestras escritoras juninenses”, añadió.

Inchauspe también señaló que la “página en Face-book es Biblioteca Municipal Bernardino Rivadavia, ahí pueden cliquear Me Gusta y se enterarán de todas las novedades, lanzamientos y un montón más de información”.

Por último, la bibliotecaria puntualizó que “lo que más se destaca que retiran los usuarios son las novelas románticas y de historia, pero también tenemos ficción, misterio, suspenso y drama. Las obras van desde niños, juveniles hasta adultos. Queremos agradecer a los usuarios que siguen viniendo, que son muchos”.