Fernán Quirós dijo que el ritmo de vacunación "es extremadamente lento"

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, manifestó hoy que el ritmo de vacunación en el país es "extremadamente lento" y aseguró que se necesita otro velocidad teniendo en cuenta la posibilidad de la llegada de una segunda ola de contagios por Covid-19.

Al ser consultado Quirós en el programa "Alguien tiene que decirlo", que conduce Eduardo Feinmann por Radio Rivadavia, sobre la vacunación el funcionario porteño sentenció: "Este ritmo es extremadamente lento y no es el que tenemos que sostener porque si no, no vamos a llegar de ninguna manera".

El ministro de la cartera sanitaria del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta expresó su preocupación teniendo en cuenta que no se va a llegar a vacunar a toda la gente necesaria al momento de la segunda ola de contagios por coronavirus.

"Necesitamos un ritmo diferente. El Ministerio de Salud (Ginés González García) nos comunicó que esperan que ese ritmo cambie", remarcó. Y agregó: "Próximamente vendrán vacunas de AstraZeneca producidas en la India y a fin de mes podrían llegar también vacunas de Sinopharm. Ya aplicamos prácticamente todas las vacunas que recibimos".

Quirós destacó que en la Ciudad de Buenos Aires recibieron 39 mil vacunas y que todas fueron aplicadas en forma exclusiva al personal de la Salud.

"Ahora en el segundo tramo hay mucha gente mayor ansiosa por vacunarse. Las segundas dosis ya están en nuestro poder. Aplicamos el 67% con respecto a esas 39.000", explicó el funcionario porteño.

La curva de contagios de la Ciudad de Buenos Aires volvió a bajar luego de haber crecido durante el mes de enero. "A partir del 10 de enero, luego de haber pasado las fiestas, los casos de coronavirus empezaron a descender de manera clara. En la Ciudad estamos en un promedio de 750 casos por día, cuando antes teníamos 1.400", puntualizó Quirós.