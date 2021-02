Le quitaron bienes a un exintendente de Mendoza condenado por corrupción

En un fallo en el que se aplicó por primera vez en Mendoza la ley de extinción de dominio, la Justicia Civil le quitó propiedades al exintendente de Guaymallén Luis Lobos, quien está procesado por enriquecimiento ilícito y porque no pudo acreditar la licitud de los fondos con los que fueron adquiridos.

La extinción de dominio es un instrumento legal que permite al Estado tomar la propiedad de bienes derivados de delitos, habidos en este caso por presunto enriquecimiento ilícito, por lo tanto, el acusado de cometer un delito pierde la propiedad del bien y es la primera vez que se aplica en esta provincia sobre un exfuncionario público.

Si bien sobre Lobos pesa la acusación de haberse enriquecido en la función pública, en la causa penal todavía no tiene sentencia firme, ya que el expediente está todavía en etapa de instrucción.

Sin embargo, la legislación vigente en Mendoza no establece ese requisito para incautar los bienes.