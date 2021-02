Berni: "No se resuelven con más policías"

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, aseguró que se está "en buen camino para resolver la inseguridad" a la vez que señaló que "por primera vez en diez años" se logró "parar la curva de aumento del crimen".

"Estamos en buen camino para resolver la inseguridad. Por primera vez en 10 años logramos no solamente parar la curva de aumento del crimen sino que además lo hemos bajado entre un 20 y 25% de acuerdo al delito que hablemos", expresó Berni.

Además el ministro de Seguridad bonaerense indicó que "la inseguridad es un problema que viene sin resolverse desde hace años y ha aumentado de manera sistemática en los últimos diez".

"En cualquier lugar donde uno estudia el comportamiento delictivo, lo más difícil es frenar la inercia ascendente", aseveró Berni, tras lo cual añadió: "No solo la frenamos, sino que además la comenzamos a bajar".

En tanto, el ministro expresó que "la inseguridad no se resuelve con más o menos policías, sino con políticas integrales donde esté la contención, la inclusión y la educación".