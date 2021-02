Mario Meoni: "Vamos a modificar la estructura ferroviaria"

¿Cuál es el estado de situación del sistema ferroviario?

- Lo primero que encontramos cuando asumimos fue una antigüedad en el sistema ferroviario muy importante, sobre todo en la infraestructura vial, que ya estaba reducida de una manera desde la década del 90, cuando había alcanzado entre los 16 mil y 17 mil kilómetros activos. Hoy estamos en el orden de los 9 mil kilómetros, que es apenas más del 50 por ciento, pero además esas vías activas están en una velocidad promedio muy por debajo de lo que tenían hace 20 años, que es la forma con que se mide la eficiencia del sistema ferroviario.

- ¿Cuál es el plan para revertir esto?

- Estamos ejecutando un programa con el Gobierno chino, que estaba desde el 2013 y abarca las provincias de Salta, Tucumán, Chaco y Santa Fe. Nuestro interés es priorizar y recuperar volúmenes de carga para darle competitividad a cada región, para que la macroeconomía impacte de manera positiva y mejore la situación de producción. Nosotros podemos recuperar buena parte de esa capacidad logística que le dé salida y viabilidad a mucho producto.

Además, las vías nuevas permiten aumentar la velocidad de la frecuencia de una manera muy importante, con lo cual lo que hoy tarda un tren en venir desde de Tucumán al Puerto Santa Fe, con la nueva vía va a tardar la mitad del tiempo, con lo que podemos hacer dos viajes en vez de uno, como se hace ahora.

Por eso pusimos énfasis en recuperar las redes centrales y hemos firmado la adenda 5 y 6 con el Gobierno chino para crecer en esa área y en el norte patagónico, con el otro tren central.

Este año son obras cortas de entre 6 y 10 meses de ejecución, pero que nos permiten renovar muchos tramos que le dan viabilidad a sectores del gran norte de Tucumán, Salta y Chaco y parte de Jujuy. Son 50 millones de inversión que queremos ejecutar en este año.

Nosotros decimos que no solamente vamos a llevar el tren donde hoy hay carga, sino que vamos a llevarlo donde haya un potencial de carga, porque es lo que va a permitir que efectivamente se radique una empresa y termine trabajando y generando trabajo en ese lugar.

Queremos recuperar la infraestructura ferroviaria tal cual está previsto en la Ley para el Estado, porque entendemos que los privados no van o no tienen capacidad para poder invertir en lo que significa una reconstrucción de vía y eso termina impactando no solamente en la cantidad de tonelada transportada. Es un conjunto de inversiones que es necesario hacer desde el Estado Nacional para darle viabilidad productiva al sector.

- ¿Y en lo que hace a los trenes de pasajeros?

- Estamos trabajando fuertemente en el Área Metropolitana, que es claramente donde, por los volúmenes de cantidad de pasajeros que tenemos, estamos poniendo mayor énfasis de la inversión y en avanzar con los proyectos que venían siendo desarrollados, como el caso del Roca, en materia de alta electrificación, avanzar con lo que tiene que ver con la generación de estaciones y con la incorporación de mayor material rodante. Hay doscientos coches en trámite de hace varios años, para el ingreso al país, para nutrir el Roca.

Son coches que nos dan la posibilidad de aumentar la frecuencia de una manera muy importante y por lo tanto tenemos que avanzar en eso. En otros trenes, como en el Belgrano Sur, estamos a punto de adjudicar y avanzar con el viejo proyecto, que ya lleva dos o tres años de discusión, de la licitación de la conexión entre la Estación Sáenz Peña y Constitución, que nos permitirá darle al Belgrano Sur una conectividad distinta y una mayor cantidad de uso. Y la incorporación de ciento once nuevos coches también a ese ferrocarril que está en proceso de compra, que también le dará mayor cantidad de frecuencias.

Lo mismo estamos adquiriendo alrededor de 65 unidades nuevas para el Sarmiento que le van a dar mayores frecuencias y estamos realmente discutiendo la continuidad del soterramiento.

- ¿Y los trenes de larga distancia?

- Vamos a priorizar los trenes de cercanía y los de larga distancia en una etapa posterior cuando hayamos podido concretar una recuperación integral de las vías, porque no tiene mucho sentido que pongamos formaciones de trenes, porque además no tenemos tampoco la cantidad de material rodante como para reemplazar una formación, si queda varada por alguna razón.

La verdad es que nosotros queremos un sistema seguro de funcionamiento, que el día que pongamos a andar un tren que vaya de acá a Mendoza, por ejemplo, que llegue en tiempo razonable.

Hoy tenemos en funcionamiento un tren a Tucumán y es una tortura. Viajar a Tucumán tarda 30 horas. Hay que hacer una recuperación integral desde los puentes, la señalización, los cruces, básicamente recuperando vías.

Entonces hay que trabajar mucho la infraestructura antes de poner trenes de pasajeros a rodar por una cuestión, también, de seguridad operacional.

Tenemos un plan de modernización de Transporte a 4 años que va a modificar la estructura de nuestro país en materia ferroviaria, y vamos a empezar a recuperarla en pasajeros y en cargas, que significa el desarrollo de muchas regiones. Estamos trabajando pensando en los vecinos y vecinas, que la política partidaria quede excluida, y se piense en cómo salimos realmente para adelante, porque nos tenemos que poner de pie todos juntos.

Plan de Modernización

El Plan de Modernización del Transporte Ferroviario de Pasajeros y Carga demandará una inversión más de 32 mil millones de pesos y casi 5 mil millones de dólares, con una generación de 46 mil puestos de trabajo, informó el ministerio de Transporte.