Buscan consenso para la suspensión de las PASO

El presidente Alberto Fernández afirmó que la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de este año "tiene que ser un tema de consenso", y advirtió que "no es una cuestión electoralista ni una cuestión económica".

"Tiene que ser un tema de consenso. (Gerardo) Morales (Jujuy) y (Gustavo) Valdés (Corrientes), que son dos gobernadores radicales, están de acuerdo con la idea de suspenderlas por única vez. Igual que muchos otros gobernadores del espacio. Otros no. Habrá que analizarlo", enfatizó el Presidente.

Fernández destacó que "hay una razón epidemiológica que recomienda evitar la aglomeración de gente y con esa lógica uno tiene que ver qué hacer". "No es una cuestión electoralista ni una cuestión económica. Va a haber que llegar a un consenso y ver en qué estado de la pandemia estamos para esa época en la que está convocada la PASO", resaltó.

Además, el Presidente reiteró que "es un tema que tendrá que ver en su momento el Congreso" de la Nación, y amplió: "Otros plantean postergarlas hasta septiembre y la elección en noviembre".

En otro tramo de la entrevista, Fernández afirmó que la vicepresidenta Cristina Kirchner es "muy comprensiva" respecto al ritmo de las decisiones del Gobierno nacional, mientras que "hay compañeros que quieren un vértigo mayor en la gestión".

"Hay cosas que no le gustan y lo dice. Y a mí me parece legítimo. Pero sería muy ingrato si dijera que ella (Cristina Kirchner) no me acompañó en todo lo que yo necesité", subrayó.

Al referirse a su relación con la vicepresidenta, precisó: "Hablamos mucho cuando tenemos mucho que hablar. Hablamos cada vez que tenemos que hablar".

"Generalmente viene acá (a la Residencia de Olivos), pero no tendría ningún problema en ir a verla. Yo soy muy seguro de mí mismo, puedo hablar con Cristina todas las veces que haga falta y puedo escucharla todas las veces que sea necesario. Y yo no me voy a sentir postergado por eso", graficó.

Consultado sobre los cambios realizados en el Gabinete nacional, respondió: "Hay momentos en que por ahí uno se enfrenta a situaciones en las que se da cuenta de que lo mejor es hacer un cambio, simplemente es eso".

"Soy consciente que yo soy parte de una coalición electoral y en una coalición electoral estas cosas se conversan. ¿Cómo no voy a dialogar con mi espacio si diálogo con la oposición? ¿Cómo no voy a dialogar? ¿Cómo no voy a escuchar? Escucho con atención y después la decisión la tomo yo", agregó.