Cecilia Todesca: "Para que la economía se recupere, tiene que haber una recuperación real de los salarios"

La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, consideró hoy que para que la economía comience a crecer, es condición necesaria una "recuperación real de los salarios". "Si queremos ver una recuperación de la economía, tenemos que ver una recuperación real de los salarios", sostuvo la funcionaria nacional. Así, la economista se expresó en línea con el ministro de Economía, Martín Guzmán, para quien en la Argentina "es el momento de que el salario real se empiece a recuperar".

Según la número dos de la Jefatura de Gabinete, "más del 60% del PBI se explica por el consumo privado". "Por eso, si queremos ver una recuperación de la economía tenemos que apostar por una recuperación real de los salarios", insistió.

En declaraciones radiales, la funcionaria garantizó que el Gobierno no va a interceder en las paritarias, porque "son libres: se trata de una instancia democrática muy importante para la Argentina y no tienen piso ni techo".

En cuanto a la inflación, Todesca comentó que "hace muchos años que la inflación es alta, y eso hace perder ingresos y que la gente no puedas organizarse. Y para las empresas es difícil hacer sus planes de negocios". A su criterio, "no se trata de un tema sencillo como se dijo en otro momento. No hay una solución mágica, es un problema macroeconómico de relación entre las variables".

Por otra parte, la funcionaria consideró que en el país "se vive una crisis sobre otra: la Argentina estaba severamente endeudada y sobre eso llegó la pandemia, que cada nación tuvo que enfrentar con lo que tenía". "Hubo un shock muy fuerte sobre la economía mundial y tenemos que usar todas las herramientas para morigerarlo", indicó.

En ese sentido, Todesca resaltó el impuesto a la riqueza: "Es una iniciativa importante. Claro que mueve las aguas porque no es fácil redistribuir el ingreso, pero es un tema del que se habla en todo el mundo".