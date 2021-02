Inmunidad y vacunas en el paso de Ginés González por Diputados

El ministro de Salud, Ginés González García, calculó este miércoles que “después de julio se lograría una inmunidad de rebaño” con el plan de vacunación contra el coronavirus. Así lo planteó al exponer ante una comisión de la Cámara de Diputados para brindar detalles del programa que inició el Gobierno nacional para inmunizar a la población.

Al mismo tiempo, aseguró que la empresa Pfizer “se portó muy mal” con el Gobierno argentino y sostuvo que las objeciones de ese laboratorio internacional fue la aparición de la palabra “negligencia” en la ley para contratar la provisión de vacunas contra el coronavirus.

“Someten a uno a cosas tan duras como que lo acusen de asesino o que envenena a los argentinos, que por supuestos son cosas descabelladas. Obviamente habremos hecho cosas no demasiado correctas alguna vez, pero en líneas generales me siento muy conforme de que en un país hayamos una política en común con todas las provincias desde el primer día”, opinó.

Aunque no la mencionó, el ministro rechazó así los planteos de Elisa Carrió, quien presentó una denuncia contra él y el presidente Alberto Fernández por las negociaciones y compra de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus.

Respecto a la cantidad de vacunas a las que accederá la Argentina, el funcionario nacional dijo: “El número que tenemos hoy es bastante claro, son 30 millones, con las 20 millones que ya están, más la adenda de la vacuna rusa, son 22,4 millones, de la de AstraZeneca, más una negociación que estamos haciendo por 1,2 millón también de esa vacuna. O sea que serían 23,4 millones, y los 9 millones de Covax, con lo cual, la suma total son 62 millones”.

“Si sacamos a los 15 millones de argentinos que tienen menos de 18 años, casi tenemos cubierta la población argentina y la verdad es que lo que nos pueda faltar estamos en dos o tres negociaciones”, completó.

Sobre esto último, González García reveló que el Gobierno sigue negociando con Janssen (de Johnson & Johnson), aunque aclaró que la compañía no tiene vacuna y nos las va a tener recién hasta el segundo trimestre de este año.

“Tiene una ventaja, está terminando la fase 3, que es que tiene una dosis, lo cual podría mejorar el tema logístico”, indicó González García sobre esa medicación.

Además, dijo que hace cinco meses que se negocia con China, aunque aclaró que “la dificultad que hay hoy es que el precio es alto” y que la Argentina “necesitaría en un tiempo corto, próximo, 1 millón de dosis”. “China quiere que hagamos un contrato formal por muchas más dosis, con lo cual es difícil, pero la negociación no está cerrada”, agregó.

Seguido, agregó que también existen avances con CanSIno, la empresa china/canadiense cuya vacuna también consta de una sola dosis. “Conversamos ayer mismo y tenemos cartas de intención para tener la vacuna”, dijo, aunque aclaró que la firma aún no tiene partidas para el primer trimestre del año.