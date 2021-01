El Sindicato de Comercio acordó un aumento salarial del 21%

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, que reúne a los gremios mercantiles de todo el país y que cuenta con más de un millón de afiliados, acordó un aumento salarial de 21 por ciento con las tres cámaras empresarias de la actividad y retomará la negociación paritaria en abril.

Con este acuerdo, en el gremio hacen cálculos de que la paritaria 2020 reflejará un aumento anual cercano al 35%, “de punta a punta”. De esta manera, el sueldo básico de la actividad quedó en $60.513 (incluido el presentismo) a partir de abril.

Armando Cavalieri, al frente del gremio mercantil, selló el trato con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Came y Udeca, y es una prolongación de la paritaria de 2020.

“Las partes pactaron una asignación no remunerativa para enero, febrero y marzo de 2021, que en el último de estos meses completa un 21% a calcularse sobre el monto que arroja la suma del salario básico vigente para cada categoría en diciembre de 2020 y el monto otorgado para ese mes como cuota mensual de gratificación extraordinaria y por única vez en virtud de la cláusula segunda del citado acuerdo de 2020 ($5.000)”, informó la CAC en un comunicado.

En el mensaje la entidad empresaria añadió: “La asignación no remunerativa ahora pactada se abonará en tres cuotas mensuales y consecutivas, la primera de ellas equivalente al 7% del total de la base de cálculo antes señalada y junto con las remuneraciones de enero de 2021, la segunda equivalente al 14%, junto con las remuneraciones de febrero de 2021, y la tercera, equivalente al 21%”.