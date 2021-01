Nación descartó violaciones a los DD.HH. en Formosa

El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, aseguró ayer que en Formosa “no hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos ni se cometieron delitos de lesa humanidad” ligados a la estrategia sanitaria que siguió la provincia para mitigar el avance del coronavirus en ese distrito.

“Tengo en claro que violaciones sistemáticas a los derechos humanos no hubo y no se cometieron delitos de lesa humanidad. Tampoco existen centros clandestinos de detención. Eso debe quedar claro. En el marco de una estrategia epidemiológica que llevó a cabo la provincia pudo haber aciertos y errores y vamos a hacer recomendaciones”, señaló Pietragalla en declaraciones a la prensa formuladas en Formosa.

El funcionario llegó el miércoles a esa provincia invitado por el gobernador Gildo Insfrán para que constate si se respetan los derechos humanos en el marco de las acciones impulsadas en esa provincia para frenar el avance del coronavirus.

Ante una pregunta, el funcionario evaluó que con esa estrategia, en función del número de contagios y víctimas, “la provincia obtuvo un buen resultado” y anticipó que desde la Secretaría se harán “recomendaciones” en función de los recorridos que se efectúen durante esta visita.

“También vamos a firmar un convenio con la provincia para dar formación a las fuerzas de seguridad en materia de derechos humanos. Nadie me armó un city tour y tuve la libertad de recorres los centros de alojamiento y aislamiento, seamos serios”, señaló Pietragalla Corti.

Antes, el secretario se reunió con la concejal Gabriela Neme, quien fue detenida y luego liberada por la Policía de Formosa, y mantuvo un encuentro con legisladores nacionales, provinciales y dirigentes de la UCR de la provincia.

Pietragalla Corti se reunió el miércoles con el gobernador Gildo Insfrán y autoridades de su gabinete y por la tarde recorrió los centros de alojamiento preventivo y de asistencia sanitaria dispuestos en el marco de la pandemia de coronavirus.

El funcionario mantuvo ayer reuniones con organismos de derechos humanos locales y posteriormente dio una conferencia de prensa.

El secretario aseguró en su cuenta de Twitter que respondió a “todos los pedidos de reuniones” que le solicitaron.