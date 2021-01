Pablo Moyano: "Se firman acuerdos con los empresarios y los grandes no los cumplen"

El secretario adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones, Pablo Moyano, advirtió hoy que los grandes empresarios no cumplen los acuerdos de precios que firman con el Gobierno y aseveró que no firmará ninguna baja salarial para los trabajadores. "Se firman acuerdos de precios y salarios con los empresarios y los grandes no los cumplen", se quejó el referente sindical.

En declaraciones radiales, el hijo del líder camionero, Hugo Moyano, manifestó además que "se están deteriorando los salarios" por la inflación. En ese sentido, Pablo Moyano subrayó que "el Gobierno de una vez por todas se tiene que poner al frente y controlar" los precios de los productos.

"Los trabajadores de recolección de basura pusieron en riesgo su vida en plena pandemia y en vez de premiarlos ahora les quieren sacar un porcentaje de su sueldo. Yo no voy a firmar nada de baja salarial", expresó, en alusión a la posibilidad de que la Ciudad de Buenos Aires reduzca los días de servicio.