Subió el costo de la canasta básica y la línea de indigencia roza los $23 mil

La Canasta Básica Alimentaria (CBA) registró en diciembre un aumento del 5,1 %, lo que determina que un grupo familiar compuesto por dos adultos y dos menores necesita percibir ingresos por $22.680,97 para no entrar en situación de indigencia, con lo que a lo largo de 2020 marcó una suba acumulada de 45,5 %, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Por su parte, el costo de la Canasta Básica Total (CBT), que además de alimentos reúne indumentaria y transporte, marcó un incremento de 4,7 % en diciembre, por lo cual el mismo grupo familiar necesitó contar con ingresos por $54.207,53 para no estar debajo de la línea de la pobreza, mientras que el acumulado del año cerró con un aumento de 39,1 %.

Uno de los datos más destacados del último mes del año pasado fue que el rubro “Alimentos y bebidas no alcohólicas” resultó el de mayor incidencia en la suba del nivel general para todas las regiones, con un incremento de 4,4 %.

En ese segmento se destacaron especialmente las subas en carnes y derivados, con una incidencia más elevada en las regiones donde tienen mayor ponderación. También se registraron subas en frutas y verduras que alcanzaron el 15 % en la lechuga, 10 % en la batata, 22 % en la naranja; 14,8 % en el limón y 7,4 % en la manzana.