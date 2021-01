Prorrogaron la prohibición de despidos y doble indemnización

El Gobierno tiene preparado el decreto que extiende por 90 días más la prohibición de despidos y la doble indemnización por el resto de 2021. El decreto se publicará el próximo lunes en el boletín oficial, confirmaron anoche fuentes oficiales a la prensa metropolitana.

La vigencia del decreto anterior vence el próximo lunes por lo que se mantendrá la prohibición a empresas de despedir a sus empleados sin justa causa y por las causales de fuerza mayor o disminución de la demanda de trabajo.

La decisión fue tomada en la reunión del gabinete económico del Gobierno nacional.

El gabinete económico se reunió desde la tarde para analizar el programa Repro 2 para las empresas de sectores no críticos, la situación de las compañías que recibieron el ATP y no respetaron las normativas vigentes y la evolución de los precios los alimentos frescos.

El encuentro fue encabezado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

Del encuentro -que comenzó a las 18.45 en el Salón de los Científicos de Casa Rosada- participaron la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, los ministros de Economía, Martín Guzmán, de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, de Trabajo, Claudio Moroni, y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra.

También estuvieron presentes el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), Mercedes Marcó del Pont.

Sobre el Repro II, se hizo un análisis de la empresas de sectores no críticos que lo han solicitado en noviembre y diciembre, y la inscripción de los sectores críticos y sector salud desde enero, en el marco de la reactivación productiva del país y la heterogeneidad de los sectores, añadieron las fuentes.

Además se realizó un seguimiento del estado de los precios de la economía, en particular de los alimentos frescos.

Además de hacer un seguimiento de las nueve ediciones del ATP con el universo alcanzado de firmas y trabajadores.

Producir + Salud

El Gobierno nacional anunció ayer que dará una serie de incentivos fiscales para el desarrollo del sector de la salud, en el marco de un encuentro en que las cámaras que

reúnen a los laboratorios y los fabricantes de material médico anunciaron inversiones por USD 430 millones.

Los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, de Trabajo, Claudio Moroni, y de Salud, Ginés González García, presentaron una serie de medidas para impulsar el desarrollo del sector en el marco de la primera reunión de la Mesa de Economía del Conocimiento para la Salud del Acuerdo Económico y Social.

La reunión que encabezaron los ministros contó también con representantes de sindicatos, laboratorios, empresas farmacéuticas y biotecnológicas, además de los funcionario.

En ese contexto, las cámaras de laboratorios y equipamiento médico, anunciaron inversiones por más de U$S 430 millones para los próximos dos años. Los funcionarios, además, dieron detalles sobre el Programa Nacional Producir+ Salud, a través del cual se destinarán $350 millones para potenciar investigaciones y desarrollos de instituciones del sistema científico y tecnológico local.