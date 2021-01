Descubrieron a dos ediles y otras 20 personas no prioritarias con la vacuna

Un escándalo político y sanitario se desató en la localidad bonaerense de San Andrés de Giles, a raíz de una serie de vacunaciones irregulares. Quienes recibieron la primera dosis de la Sputnik V rusa fueron dos concejales del oficialismo, Laura Branchini y Mariana Cané (Frente de Todos), y otras 20 personas que no forman parte del personal de salud, el grupo que se estipuló como prioritario para la etapa inicial de inoculación frente al coronavirus.

Desde la comuna que encabeza Carlos Puglelli admitieron que se inocularon “personas no incluidas en esta etapa de la campaña de inmunización”, aunque no brindaron más detalles. En tanto, la oposición acusó a las funcionarias de arbitrar “los medios necesarios para obtener un beneficio personal”. “No se cumplió con el protocolo correctamente, porque reconocen que se abrían los frascos sin tener a las personas presentes”, denunció Mercedes Condesse, presidenta del bloque de concejales de Juntos por el Cambio.

“La Secretaría de Salud informa que a raíz de los sucesos de público conocimiento, en el día de hoy, luego de un exhaustivo análisis de la situación, y habiéndose detectado la vacunación por covid-19 de personas no incluidas en esta etapa de la campaña de inmunización, se ordenó la sustanciación del sumario administrativo correspondiente a los fines del esclarecimiento de los hechos y la determinación de la responsabilidad de los agentes municipales involucrados”, se afirmó en el escueto comunicado que el municipio publicó en sus redes sociales el martes pasado.