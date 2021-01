Juez dilata la definición sobre si Boudou debe volver a la cárcel y por eso el ex vicepresidente sigue libre

El juez del Tribunal Oral Federal 5 Daniel Obligado decidió no habilitar la feria judicial para tratar un recurso de apelación de la defensa del ex vicepresidente Amado Boudou contra su propia decisión de que vuelva a la cárcel, por lo que el ex funcionario seguirá en prisión domiciliaria.

"No habiendo solicitado expresamente la defensa a cargo de (Alejandro) Rua y (Graciana) Peñafort la habilitación de feria para dar trámite al recurso de casación interpuesto en representación de Boudou, téngase presente el mismo para su oportunidad y estese a los términos de la resolución del pasado 30 de diciembre", dispuso el magistrado en una breve resolución.