Los gobernadores volvieron a pedir que no haya Paso

Alberto Fernández mantuvo este miércoles una reunión con los ocho gobernadores y dos vicegobernadores del Norte, en Chilecito, La Rioja. Fuentes de Presidencia informaron que los mandatarios provinciales insisten con la idea de suspender las Paso. La noticia se conoce un día después de que el salteño Gustavo Sáenz, presente en la cumbre, convocara a los comicios generales en su provincia para el 4 de julio, una decisión que cayó mal en el seno del Ejecutivo.

A pesar del desmarque del salteño, Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes), Gildo Insfrán (Formosa), Gerardo Morales (Jujuy), Ricardo Quintela (La Rioja) y Juan Manzur (Tucumán) reiteraron el pedido que explicitaron el 4 de diciembre, cuando el presidente firmó con ellos el pacto fiscal. Fuentes oficiales informan que Sáenz acompaña el pedido. Varios ejecutivos provinciales hicieron saber que podrían seguir los pasos de Sáenz y desdoblar elecciones, tal como mandan varias de sus respectivas constituciones.

Los gobernadores aducen que en agosto -pleno invierno-, cuando se realizarían las Paso según el calendario electoral, se encontrarán en el medio de la campaña de vacunación contra el coronavirus y atravesando los efectos de la segunda ola de pandemia. El jefe de Estado les pidió que tramitaran el pedido a través del Congreso. El proyecto ad hoc del tucumano Pablo Yedlin duerme por ahora en la Cámara Baja y no fue incluido por el Ejecutivo en las sesiones extraordinarias.

El jefe de Estado le recriminó a Sáenz su decisión de adelantar los comicios y sostuvo que contradice el pedido de suspender las Primarias que empujan los gobernadores. Sáenz ya derogó las Paso provinciales, pero en sus comicios locales se usa la boleta única electrónica, por lo que no podría unificar el criterio con la Nación. Algunos gobernadores tomaron distancia y señalaron a Capitanich como el ideólogo del proyecto.

La medida no fue acompañada por todo el oficialismo ni tiene por ahora el visto bueno de Juntos por el Cambio y el resto de la oposición. Los radicales Morales y Valdés acompañan el pedido de sus pares del Norte, pero no lo empujan. Sin embargo, no descartan desdoblar comicios. El segundo, que se jugará la reelección, está obligado por la Constitución de su provincia. El jujeño Morales ya desdobló en 2015 para asegurarse su segundo mandato. “Lo primero es la situación epidemiológica”, dicen allegados a los gobernadores radicales que mejor se entienden con Fernández.

Hace 10 días, Capitanich pasó por la Casa Rosada e insistió con el pedido ante el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro y ante el jefe de Gabinete Santiago Cafiero. En el Gobierno afirman que, con emergencia sanitaria, no hay plazos previstos para suspender las Paso y hasta hace pocas semanas atrás descartaban la anulación por única vez.

“La provincia de Buenos Aires no quiere; Santa Fe, tampoco. Es difícil sin esos votos para una ley que requiere mayoría especial”, blanqueó uno de los legisladores que trabaja en esa dirección.