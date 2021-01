Cumbre del PRO con Macri y Larreta: “Sin unidad no hay alternativa”

Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich se juntaron de manera virtual en una foto con dirigentes del PRO de Mendoza. En la previa de la campaña, los referentes de los dos espacios del partido participaron de una reunión por Zoom organizada por el diputado Omar de Marchi en la que hubo arengas electorales, elogios a la unidad de Juntos por el Cambio y críticas al kirchnerismo.

“Todos estos días me han pedido que volvamos a poner a la Argentina en el camino de la modernización, de la integración al mundo, del respeto institucional, de un Estado al servicio de la gente”, aseguró Macri en el cierre del encuentro, del que participaron 570 dirigentes del PRO de la provincia.

“La oposición se ha mantenido unida, eso es un golazo. Lo mismo a nivel partidario. Hay un muy buen trabajo de haber mantenido la coalición unida. Sin unidad no hay alternativa”, dijo el jefe de Gobierno porteño, en tanto que esta vez no habló directamente de “superar la grieta” como en otras reuniones virtuales.