Ginés afrontó el vendaval político de la vacunación

El ministro de Salud, Ginés González García, aseguró ayer a diputados oficialistas y opositores que el Gobierno nacional tiene un plan de vacunación “en marcha, con contratos firmados por más de 51 millones de dosis y negociaciones abiertas con otros proveedores internacionales para inmunizar a nuestra población”.

El ministro recibió a una comitiva de diputados que estuvo encabezada por el titular de la comisión de Salud Pablo Yedlin (Frente de Todos) en su despacho de la cartera de Salud, para informar sobre el plan de vacunas que instrumenta desde diciembre el Gobierno nacional, y a dos días de haber comenzado a dar la segunda dosis de la vacuna Sputnik V.

“Tenemos un plan de vacunación en marcha, contratos firmados por más de 51 millones de dosis y negociaciones abiertas con proveedores para inmunizar a nuestra población”, señaló González García según un comunicado difundido por Salud.

Asistieron también a la reunión el titular de Anmat, Manuel Limeres, la representante de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), Mirta Roses, y los diputados del Frente de Todos: María Luisa Montoto, María Jimena López, Paola Vessvessian, Carolina Moisés (Frente de Todos) y Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro).

González García señaló que se trató de “una reunión exitosa” y consideró como “un gusto” haber dialogado “con todos los sectores políticos”. “Siempre es bueno compartir con los representantes del Poder Legislativo toda la información y la gestión que venimos realizando desde el Ministerio. Desde un principio venimos trabajando con todas las provincias en unidad sin distinción partidaria, porque nuestro objetivo es llevar confianza a la población y cuidar la salud de todos y todas”, subrayó.

En tanto, el diputado Yedlin expresó que “ha sido una reunión muy fructífera en donde pudimos interiorizarnos acerca de lo que el ministerio de Salud viene haciendo en todo lo que es el manejo de la pandemia y el plan de vacunación”.

El legislador agregó: “Tuvimos la oportunidad de despejar todas las dudas e invitamos al ministro a continuar con el diálogo que desde el inicio de su gestión venimos teniendo”.

Los integrantes de Juntos por el Cambio se mantuvieron al margen del encuentro y volvieron a exigir que el ministro vaya hasta la Cámara de Diputados.

El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, aseguró que “el ministro no tiene coronita. Lo que corresponde es que el ministro concurra al Parlamento y no que el Parlamento vaya a su oficina. ¿Por qué se esconde si no tiene nada que ocultar?”.

“Presentamos más de 40 pedidos de informes, citaciones al Congreso, pedidos de interpelación y juicio político”, afirmó luego en declaraciones a la prensa.

“El Gobierno fijó metas, y no las está cumpliendo, vinculadas al número de vacunas que llegaban y al número de personas que se iban a vacunar hasta este momento. Hay muchas cosas que el ministerio de Salud debe explicar”, sostuvo por su parte el diputado tucumano José Cano.