Carrió dice que "jamás" se aplicaría la Sputnik V porque es un "negocio" entre Cristina Kirchner y Rusia

La líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, aseguró que "jamás" aplicaría la vacuna Sputnik V contra el coronavirus por considerar que "no hay información clara" sobre su efecto en mayores de 65 años, al tiempo que denunció que se trató de "un negocio" de la vicepresidenta, Cristina Kirchner", con Rusia.

"Ha sido un negocio. Es una imposición de Cristina a (el presidente) Alberto Fernández", sostuvo la exdiputada nacional. En declaraciones a TN, la chaqueña consideró que "el Gobierno no ha tenido la más mínima seriedad en el tema de la vacuna". Al ser consultada sobre si se aplicaría la Sputnik V, Carrió manifestó: "Jamás me pondría la vacuna, porque no hay información clara".

Al respecto, recordó que se presentaron "los pedidos de interpelación a (el ministro de Salud) Ginés González García y una denuncia contra él y la Anmat". "Cuando la desconfianza es tal y se juega con la salud de los argentinos es todo tan poco serio", añadió. Por otra parte, Carrió señaló que baraja la posibilidad de competir electoralmente en la Provincia de Buenos Aires.