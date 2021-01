El campo valoró el paro y pide hablar con Fernández

Luego de que el Gobierno diera marcha atrás con el cierre de las exportaciones de maíz en medio de las protestas y el cese de comercialización de los productores, la Mesa de Enlace afirmó que “el objetivo del paro está cumplido”.

“El paro está cumplido y nuestro objetivo ha sido cumplido”, destacó el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina.

Los representantes de las principales entidades agrarias decidieron finalizar la medida de fuerza después de que el Gobierno diera marcha atrás con el cierre a las exportaciones. Para Pelegrina, ese paso atrás se logró “gracias a la presión que pusimos en los medios y que los productores no vendieron”.

“Ha quedado demostrado el error, se ha levantado y por eso nosotros a partir de ahora disponemos levantar el cese comercial y buscar el máximo diálogo posible”, insistió el dirigente rural.

Pelegrina, en nombre de la Mesa de Enlace, adelantó que le solcitarán hablar a Alberto Fernández: “Vamos a pedirle al presidente de la Nación que nos consulte cuando va a tomar una medida de esta naturaleza”, remarcó.

Y cerró: “Queremos hablar con el Presidente, él entiende de alguna manera el efecto negativo que se genera al exterior. Si quieren aumentar las exportaciones para generar divisas, tiene que tenernos como aliados no como enemigos”.

En las últimas horas y después de levantar el cepo a las exportaciones de maíz, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, apuntó contra la dirigencia agraria al sostener que “hubo violencia manifiesta”.

“Ha habido actos de violencia manifiesta, persecuciones de camionetas, de hacer que los camiones paren sin ningún tipo de autoridad, de abrir boquillas por donde se descarga el cereal... Es un ámbito que lo va a tener que resolver la Justicia, pero la Argentina no está para ese tipo de medidas”, aseguró el ministro en diálogo con Radio 10.

Y sumó: “La Argentina de los violentos no es la Argentina que va a permitir salir de una situación tan difícil como es enfrentar una pandemia”.

Basterra

Por su parte, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, aseguró ayer que el cese de comercialización de granos convocado por tres entidades de la Mesa de Enlace tuvo un “efecto prácticamente nulo” y subrayó que estas asociaciones “no aportaron una sola idea para resolver el problema” del abastecimiento interno de maíz y de los precios domésticos del cereal.