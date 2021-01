El Gobierno oficializará mañana la legalización del aborto con un acto en el museo del Bicentenario

El Gobierno promulgará mañana la ley que autoriza la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) durante un acto en el Museo del Bicentenario, luego de que el proyecto fuera sancionado durante la madrugada del 30 de diciembre pasado en el Senado.

Durante el evento, que comenzará a las 18:00, también se promulgará la denominada ley de los "Mil días", que busca acompañar con ayuda estatal a las madres sin recursos y a sus hijos hasta los tres años de edad. La presidenta de la Banca de la Mujer, la senadora del Frente de Todos Norma Durango, celebró que el país esté "a punto de poner en marcha esta ley que le da derecho a decidir a las mujeres y diversidades" y consideró que se trata de "un gran avance para la Argentina".

Con la promulgación de la norma de aborto legal, que lleva el número 27.610, entrará en vigencia en la Argentina la despenalización y legalización de la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación. A partir de ese plazo se mantienen la legalización por las causales actualmente previstas en el Código Penal: violación, y riesgo para la vida o la salud de la persona gestante.

En tanto, se dispone de un plazo de diez días desde el requerimiento de la mujer o persona gestante para la realización de la práctica, y se autoriza al personal médico a ejercer la objeción de conciencia, siempre y cuando la vida o la salud de la mujer no se encuentren en riesgo. El sistema público de salud deberá garantizar la práctica de forma gratuita, en tanto que las obras sociales y las empresas de medicina prepaga deberán incorporar la cobertura del aborto legal al 100% en su Programa Médico Obligatorio (PMO). El impulso del aborto legal había sido una de las promesas de campaña del presidente Alberto Fernández, en línea con uno de los principales reclamos del colectivo feminista.

De esta manera, la Argentina se convertirá en el país más grande de Latinoamérica en tener legalizadas las prácticas de aborto en general, y no solamente por causales. La norma sobre el Plan de los Mil Días establece, entre otros puntos salientes, la creación de una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral, la cual consiste en el otorgamiento de tres pagos anuales consecutivos por cada niño o niña menor de tres años de edad a cargo. A su vez, la asignación universal por embarazo, que se abonaba mensualmente en seis períodos, pasará a pagarse en 9 mensualidades. En tanto, se ampliará el pago por Nacimiento y por Adopción a las personas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que hasta ahora estaban excluidas de este beneficio. Esto significará que las asignaciones por nacimiento o adopción abarcarán no sólo a hijos de asalariados sino además de padres desempleados o con trabajo no registrado.