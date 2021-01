Vuelta a clases: Trotta dijo que la presencialidad la definirá cada provincia

Si bien la decisión de la vuelta a clases presenciales está tomada por parte del gobierno nacional, también es cierto que la situación epidemiológica de cara a febrero y marzo será clave para levantar o bajar el pulgar. Mientras tanto, los funcionarios continúan haciendo declaraciones para intentar brindar un mejor panorama frente al inminente inicio del ciclo lectivo 2021, luego de un 2020 en el que el sistema educativo quedó en medio de la polémica.

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, volvió a hablar del tema y reveló que la presencialidad será determinada por cada provincia y que tendrán la facultad de tomar la decisión final sobre la modalidad de clases. El funcionario, en una entrevista con el diario La Nación sostuvo que "hay pautas nacionales para la vuelta a clases, pero las decisiones de cada regreso las tienen las diferentes jurisdicciones".

Sobre la medida de suspender durante el 2020 las clases, pese a que en varias regiones la circulación del virus era baja, Trotta sostuvo que se trató de una enseñanza ya que "para nosotros es importante entender que muchas de las decisiones de 2020 son parte de la evidencia del marco de la pandemia e implican un aprendizaje". Luego agregó que la intención es "construir consensos en las 24 jurisdicciones para promover la presencialidad a partir de distintos esquemas de presencialidad creciente".

Asimismo manifestó: "Si tenemos realidades diferentes, tenemos que dar respuestas distintas. A la diversidad de realidades le respondemos con abordajes distintos. En aquellos lugares donde la realidad epidemiológica sea óptima vamos a intensificar la presencialidad". Ante la posibilidad de que la situación epidemiológica no permite la presencialidad a partir de febrero dijo que "nosotros hemos planteado como agenda que la presencialidad volviera a ser el ordenador de nuestro sistema educativo".

Por último, Trotta resaltó que "el inicio de clases no está asociado a la vacuna", y agregó: "la vacunación para los docentes comenzará en febrero, pero no vamos a lograr vacunar a todos antes del inicio de las clases. El proceso no terminará rápidamente. Vamos a mantener los protocolos necesarios para conseguir un regreso seguro a la presencialidad".