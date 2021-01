El 61% de los alumnos de colegios privados registra deuda en sus pagos

El 61,3% de los alumnos de colegios privados registran deudas en las cuotas mensuales, mientras podría haber una caída superior al 30 por ciento en las matriculaciones para este año, indicó un estudio privado difundido hoy.

"Como consecuencia de la pandemia de coronavirus, los colegios de gestión privada resultaron gravemente afectados en su economía", señaló el Instituto de Estudios de Consumo Masivo (INDECOM). Puntualizó que "muchos colegios también se vieron imposibilitados de hacer frente a los salarios docentes".

El sondeo calculó que "sobre el total de los establecimientos relevados se observó una mora promedio en el pago de las cuotas mensuales del 61,3%". Sobre ese índice porcentual, el trabajo detalló que "el 75% de los padres informó no haber podido cumplir con los pagos en término por haber percibido menos ingresos durante la cuarentena, mientras que un 13% señaló que no abonó por haber perdido su empleo durante la pandemia". En tanto, un 12% dijo que se negó a abonar por considerar que "la enseñanza virtual no está a la altura de los costos que insume la educación bajo la modalidad presencial".

Subrayó que "las deudas promedio que mantienen los padres con los colegios están entre los $25.000 y los $120.000", aunque aclaró: "Hay familias con tres o cuatro hijos, cuyas deudas superan los $200.000". El análisis consideró que "el 71% de las instituciones reconocen que mantienen deudas en los impuestos, servicios públicos, aportes previsionales y proveedores en general". Anticipó que este año habrá una merma promedio del 12,4% en la nómina de alumnos matriculados en los tres niveles, un dato que surge de padres que notificaron que sus hijos no continuarán en los establecimientos. El estudio se llevó a cabo en 184 instituciones de educación privada, en sus tres niveles de enseñanza en la Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, Mendoza.