78 personas fallecidas y 7.808 nuevos contagios

Otras 78 personas murieron y 7.808 fueron reportadas con coronavirus ayer en la Argentina, con lo que suman 44.495 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.722.217 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que son 3.612 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 54,5% en el país y del 58,4% en la Área Metropolitana de Buenos Aires.

De los 1.722.217 contagiados, el 87,77% (1.511.750) recibió el alta y 165.972 son casos confirmados activos.

El reporte vespertino consignó que murieron 43 hombres, 23 residentes en la provincia de Buenos Aires 1 en la Ciudad de Buenos Aires; 1 en Chaco; 2 en Chubut; 2 en Entre Ríos; 2 en La Pampa; 3 en Río Negro; 4 en Santa Cruz; 4 en Santa Fe y 1 en Santiago del Estero.

También fallecieron 34 mujeres: 26 en la provincia de Buenos Aires; 2 en la Ciudad de Buenos Aires; 1 de Chaco; 1 en Chubut; 1 en Entre Ríos; 1 en La Pampa; 1 en Río Negro y 1 en Tucumán.

El Ministerio aclaró que una persona residente en la provincia de Buenos Aires fue registrada sin dato de sexo.

Ayer se realizaron 38.365 testeos y desde el inicio del brote suman 5.228.200 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 115.217 muestras por millón de habitantes.

En este contexto, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, advirtió que los indicadores oficiales muestran que, si no se cumplen las medidas restrictivas, los casos de coronavirus "van a seguir en aumento", por lo que pidió "reforzar los cuidados y el cumplimiento de los protocolos".

Bianco señaló que si bien la instrucción del presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof es "cuidar la vida sin dejar de lado el trabajo y la producción", la postura es que no se puede "ir de frente hacia un desastre sanitario", por lo que, subrayó, "hay que reforzar los cuidados y el cumplimiento de los protocolos".

"Siguen aumentando los casos y todos nuestros indicadores predictivos muestran que, si no tomamos medidas, van a seguir aumentando", planteó el ministro coordinador de la administración provincial en declaraciones a radio Rivadavia.

No obstante, destacó como una "buena noticia" que "el tiempo que pasa la gente en terapia intensiva respecto de la primera ola es bastante menor".