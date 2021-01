Fiestas clandestinas en Mar del Plata

El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, señaló ayer que en la ciudad de Mar del Plata, cabecera del distrito que gobierna, "hay no menos de 8 o 10 fiestas clandestinas por día".

En declaraciones a "Incorrectamente Políticos", el programa emitido por Radio Rivadavia, el jefe comunal del PRO indicó que "se iniciaron procesos con organizadores de fiestas clandestinas para que paguen las multas correspondientes".

"La mayor complicación la tenemos con la clandestinidad. En el mes de diciembre llevaron adelante alrededor de 2000 procedimientos para poder evitar las fiestas clandestinas. Hay no menos de 8 o 10 por día", advirtió.

Sobre los procedimientos para detectar la organización de esas fiestas, Montenegro detalló que existe una línea de whatsapp para hacer denuncias, además de las denuncias de vecinos a la policía, y el seguimiento en redes sociales.

"Las primeras (fiestas clandestinas) eran reuniones que se armaban porque no había boliches. Después apareció esto de que podía ser un buen negocio para algún vivo", comentó.