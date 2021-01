Aseguran que la temporada va a continuar

Ante el incremento de casos de coronavirus y la posibilidad de que se apliquen restricciones en centros turísticos, el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, aseguró que "la temporada de verano va a continuar" hasta marzo. No obstante, el funcionario apeló a la responsabilidad individual para que "se extremen los cuidados" sanitarios y se evite la suspensión del actual periodo estival de vacaciones.

En coincidencia con gobernadores e intendentes de diferente color político que le piden a la sociedad incrementar los cuidados ya conocidos como el distanciamiento social, el lavado de manos, evitar aglomeraciones y usar tapaboca, el ministro de Turismo sostuvo que "lo importante es que cumplamos con las reglas del cuidado sanitario y no nos relajemos".

"Si cumplimos con los cuidados, podemos estar en cualquier lado que no corremos riesgos y además estamos cuidando la economía, el trabajo y por supuesto, la salud de los demás", agregó.

Sin abandonar el eje del cuidado sanitario y el control de la situación epidemiológica, Lammens consideró que desde el Gobierno nacional "se está dando el mayor nivel de certidumbre para que la gente vaya tranquila a disfrutar de las vacaciones".

"Es una temporada diferente, pero es muy importante que pudimos iniciarla el primero de diciembre y la vamos a continuar. Es tan importante saber cuántos turistas hay en cada destino y conocer la cantidad de contagios que se producen en esos lugares", observó.

Distintas provincias analizan alguna restricción nocturna pero la gran mayoría coincide en que no habrá frenos a la circulación mientras que otras como Córdoba ya anunciaron que no aplicarán ningún tipo de límites, aunque todas coinciden en apelar a la responsabilidad social para evitar medidas más drásticas que deriven en el cierre de la temporada estival.

Medidas sin afectar el turismo

Luego de la reunión realizada en el Museo del Mar en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, entre el gobernador Axel Kicillof y los intendentes de los municipios de la Costa atlántica, se acordó adoptar medidas preventivas, pero sin afectar la temporada turística.

Al respecto, uno de los que participó de ese encuentro fue el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, quien también fue directo: "El objetivo principal es garantizar la temporada turística".

"Lo principal es cuidar la salud, cuidar la temporada, el trabajo y la producción", puntualizó Costa, que planteó que habrá "una ronda de consultas con intendentes para tomar las medidas más adecuadas para este momento de la situación sanitaria, para que se pueda garantizar la continuidad de la temporada turística y se pueda revertir esta tendencia preocupante".

En esa línea, la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, señaló en su cuenta oficial de la red social Twitter que "a fin de continuar con la temporada turística, establecimos nuevos parámetros de riesgo sanitario para que cada localidad responda a sus necesidades". "Mantengamos los cuidados y evitemos los eventos masivos para que todas y todos puedan disfrutar sus vacaciones en la Provincia", remarcó.

El intendente del municipio bonaerense de Pinamar, Martín Yeza, expresó "la preocupación" de que se tenga que "suspender" la temporada de verano por el constante incremento de contagios en los centros turísticos.

"El cierre de temporada es lo que más me aterroriza. Por eso, vamos a hacer lo máximo posible para evitarlo, por ahora es solo una hipótesis y por eso estas medidas buscan reducir el costo al mínimo posible, invitando a la ciudadanía a que tengamos los cuidados de hace un mes", señaló Yeza.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso una serie de medidas para contener el incremento de contagios de coronavirus, que incluyen la suspensión de las actividades entre la 1 y las 6 de la mañana en algunos municipios, y la aplicación de multas de hasta 3 millones de pesos para los organizadores y asistentes a fiestas clandestinas.

El gobierno de Axel Kicillof decidió, además, "reducir las actividades sociales, recreativas y familiares a grupos de hasta 10 personas en espacios cerrados y abiertos" y "restringir el uso de transporte de pasajeros urbano a personas alcanzadas por las actividades y servicios definidos como esenciales".