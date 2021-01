Duras críticas de la oposición: “Son el tiro de gracia a la economía”

En medio de la incertidumbre y la preocupación que genera en los comerciantes el inminente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que restringirá la circulación nocturna por el aumento de los casos de coronavirus, desde la oposición cuestionaron al Gobierno por las medidas que comenzarán a regir desde este viernes.

Uno de los primeros en apuntar contra el presidente Alberto Fernández fue el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, quien calificó las medidas como “el tiro de gracia para la economía de los argentinos”.

“Las medidas que tomará el gobierno de Alberto Fernández son la clara demostración del fracaso de la estrategia sanitaria. Son el tiro de gracia a la economía de los argentinos. Restringir libertades y responsabilizar al otro, kirchnerismo puro y duro”, escribió el actual diputado y exgobernador mendocino. También se manifestó con duras críticas la presidenta del PRO y exministra de Seguridad macrista, Patricia Bullrich, quien calificó las medidas como un “toque de queda sanitario” y “otro golpe a los trabajadores”.

“El toque de queda debe aprobarse en el Congreso; no es potestad de un monarca. ¿Quiénes pagan el fracaso de la política sanitaria del Gobierno? Millones de argentinos que no pueden trabajar. ¡Otro golpe a los trabajadores!”, lanzó Bullrich.

El diputado presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, dijo que la “decisión que toma el Ejecutivo evidencia la ausencia de un plan sanitario serio”. Y agregó: “Parece que el Gobierno nacional no aprendió nada y sigue insistiendo con medidas que fracasaron”. Además pidió cuidar “la salud y la economía, no son incompatibles”.