Alberto pide restricciones nocturnas, pero dos provincias y Caba se rebelan

Alberto Fernández firmará en las próximas horas un decreto que otorgará un marco para que cada uno de los 24 gobernadores defina cómo implementar nuevas medidas sanitarias que mitiguen el alza de contagios de covid-19 en sus respectivos distritos.

El decreto, que se publicará hoy en el Boletín Oficial, “recomendará” restringir la circulación nocturna entre las 23 y las 6, según consignaron cerca del presidente. En Balcarce 50 no había certezas sobre si trataría de un DNU o un decreto simple y si se extendería por 14 días o hasta el 31 de enero. En el círculo íntimo del jefe de Estado anticiparon que no habrá imposiciones. La Ciudad, Mendoza y Córdoba se diferenciaron de la línea oficial.

En la sede del Ejecutivo evitaron la polémica y aseguraron que cada jurisdicción podrá definir qué medidas implementar. En el Gobierno insisten en que la medida no será equiparable a un toque de queda.

Sin embargo, el texto de la norma incluirá variables epidemiológicas para definir qué tipo de medidas deberían implementarse: los contagios, la disponibilidad de unidades de terapia de intensiva y los testeos estarían entre ellas. Algunos distritos, como la Capital que registra más de 1.000 contagios por día, ignoraban si tendrán margen para habilitar la circulación nocturna. En el Ejecutivo insisten en que la Capital podrá tomar una determinación.

Horacio Rodríguez Larreta acepta que los bares y negocios gastronómicos cierren más temprano, pero no restringirá la circulación. En la Ciudad sostienen que la Nación pretendía implementar una normativa nacional que obligara a las provincias y que debieron retroceder. En la Nación lo niegan.

En la jefatura de Gobierno porteño había malestar con la Casa Rosada porque Eduardo “Wado” de Pedro no les anticipaba el texto del decreto. En rigor, a pesar de la información que distribuyó el propio Ejecutivo el miércoles, el ministro del Interior se mantuvo ajeno a la confección del decreto.

El presidente repasó desde el mediodía durante largas horas los detalles del decreto, que también limitará a 10 asistentes el máximo permitido en reuniones en domicilios particulares (actualmente es de 20).

Además, una decisión administrativa extenderá la prohibición de ingreso desde países limítrofes que vencía el 9 de enero. Se restringirá, además, la frecuencia de vuelos desde y hacia el exterior. Los turistas extranjeros seguirán sin poder ingresar al país, sin excepción. Se mantendrá la prohibición de vuelos desde y hacia el Reino Unido. El resto de los vuelos desde y hacia los demás países de la zona de riesgo del decreto del 23 de diciembre -Australia, Italia, Dinamarca y Países Bajos- serán restablecidos.

Se seguirá exigiendo test PCR a los residentes que realicen viajes aéreos de cabotaje y restringirá el transporte público a trabajadores esenciales. Acompañaron al presidente el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, quien dio detalles sobre el próximo envío de la segunda dosis de la vacuna Sputnik y de la llegada de vacunas de Astrazeneca.

El gobernador chaqueño Jorge Capitanich visitó a De Pedro y a Cafiero y brindó su experiencia de la restricción de circulación nocturna que implementó en Chaco. Para el mandatario provincial, más allá de las libertades a cada gobernador, el DNU tiene la fuerza rectora para obligar a los gobernadores a acatar. No obstante, comparó el artículo 4 del decreto vigente que regula el aislamiento y distanciamiento social preventivo y obligatorio, y que permite a las provincias adherir o no.