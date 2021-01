Covid-19: identifican en Argentina la variante de Río de Janeiro

Los virus ARN, como el Sars-CoV2, sufren muchas mutaciones. Algunas podrían llevarlo a su propia extinción, y otras lo hacen más eficiente en sus objetivos de ingresar a la célula para generar una infección o de resistirse a los tratamientos. Recientemente, se confirmaron nuevas variantes del coronavirus en Reino Unido, Sudáfrica y en Brasil. Este martes, investigadores argentinos determinaron que la última de estas nuevas variantes, la llamada de Río de Janeiro, está presente también en la Argentina.

Las mutaciones correspondientes a la variante de Río de Janeiro fueron encontradas en una muestra por científicos del Anlis-Malbrán (Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud), que realizan una vigilancia activa de los genomas de las cepas que circulan en el país.

Como parte de esta vigilancia, la Plataforma de Genómica y Bioinformática del Anlis-Malbrán había evaluado 135 genomas completos en los que no había encontrado la presencia de esas tres variables mencionadas, a las que los científicos están prestando especial atención desde su confirmación. Recientemente se sumaron 40 muestras más, y en una de ellas se dio el hallazgo.

"De los últimos genomas que secuenciamos entre noviembre y diciembre encontramos uno en el que pudimos identificar las seis mutaciones correspondientes a la variante de Río de Janeiro", confirmó a la agencia Télam Josefina Campos, coordinadora de la Plataforma. "También pudimos identificar la relación clonal, eso significa que tiene el mismo origen que la variante de Río de Janeiro", explicó Campos, y señaló que "esta variante también se encontró en Inglaterra y en Canadá".

Esta semana, investigadores de la red País habían informado de una mutación en una región del genoma del Sars-CoV-2. En el caso del Anlis-Malbrán, lo que se estudió es la secuenciación completa del genoma, “que es el gold standard para definir la presencia de variantes”, apunta Claudia Perandones, directora científico técnica del organismo.

Primero, para entender, una variante no es lo mismo que una cepa. En este caso no es una nueva cepa, sino una nueva variante que ya estaba circulando en Río de Janeiro. La muestra en la que se identificó es de una persona que no había viajado, pero lo más probable, creen los investigadores, es que se haya originado en un “caso importado” y a partir de allí comenzó a circular.