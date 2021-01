Alberto: “Hay riesgo de que todo vuelva a paralizarse”

El presidente Alberto Fernández volvió a reclamar ayer “responsabilidad social” en los cuidados para prevenir nuevos contagios de coronavirus, en un mensaje que destinó especialmente a los jóvenes y en el que advirtió que existe el “riesgo de que todo vuelva a paralizarse” porque la pandemia aún “no se ha disipado”.

“Tenemos un verdadero desafío como sociedad. Si en verdad no queremos volver atrás y queremos dar este paso hacia delante para ponernos de pie, lo que más necesitamos, es que todos tengamos responsabilidad social”, sostuvo Fernández, al poner en marcha desde la Residencia de Olivos las primeras 30 obras públicas del año, en contacto virtual con los gobernadores de Santa Fe, La Rioja y La Pampa.

Las palabras del Presidente se enmarcaron en la preocupación expresada en los últimos días por las autoridades nacionales, provinciales y porteñas por el crecimiento de contagios en el Amba y en ciudades del interior y ante el aumento de la circulación de personas durante los meses de verano.

“Responsabilidad social quiere decir cuidarnos para cuidar al que tengo al lado porque, si esto no ocurre, el riesgo de que todo vuelva a paralizarse existe”, expresó hoy el Presidente, si bien marcó que “nadie” en la Argentina quiere volver a las restricciones para circular.

Fernández dedicó su “llamado de atención” a los jóvenes porque, dijo, “los datos indican que el mayor problema” aparece en las prácticas y falta de cuidados de ese grupo etario.

“Jóvenes que no advierten el riesgo que se está viviendo y que necesariamente deben advertirlo; deben entender que son vectores de transmisión del contagio”, apuntó el Presidente y aclaró que, aunque “seguramente no sean ellos quienes más padecen la enfermedad, son lamentablemente extraordinarios vectores, personas necesarias para contagiar a adultos mayores que la suelen pasar muy mal”.

La tendencia decreciente de nuevos casos de coronavirus se detuvo en todo el país y en muchas regiones la curva comenzó a ascender, confirmó hoy la Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, durante el reporte nacional.

Jujuy, Catamarca, La Pampa, la provincia y la ciudad de Buenos Aires y Misiones mostraron un aumento de nuevos casos, en tanto que el resto del país detuvo el descenso de contagios, indicó la funcionaria.

“Apelo una vez más a esa responsabilidad social de todos y todas para que entendamos que el problema persiste, se mantiene, que nadie está exento de contagiarse y que debemos guardar todas las formas de protocolo necesarias para que no se expanda la enfermedad del modo en el que lamentablemente estamos viendo que se expande”, enfatizó el Presidente. El mandatario aseguró que si la ciudadanía “hace el esfuerzo de cuidarse, de mantener el distanciamiento social, de seguir protegiendo con alcohol las manos” y de “aislarse en la convivencia con los seres queridos, creando eso que se llama burbuja” ayudará “mucho para que la enfermedad no vuelva a expandirse”.

“Yo espero que los argentinos entendamos. Hemos sufrido demasiado el año pasado como para que no hayamos aprendido”, reflexionó.