El Gobierno, a punto de cerrar un acuerdo con China por un millón de dosis de vacunas

El Gobierno nacional tiene casi cerrado un acuerdo con China a través del Ministerio de Salud para la compra de un millón de vacunas contra el coronavirus a la empresa estatal Sinopharm. Este millón es parte del paquete de 30 millones en total que la administración de Alberto Fernández quiere comprarle a ese país. Según supo Clarín, este primer millón podría estar llegando en la segunda quincena de enero.

Este lote se suma a las 300.000 que ya se recibieron de la vacuna rusa Sputnik V y que se empezaron a aplicar la semana pasada sobre todo al personal de salud, y a algunos pocos grupos de riesgo. Al mismo tiempo, la Anmat aprobó el uso de la vacuna de Oxford AstraZeneca de las que busca obtener 22 millones de dosis, mientras negocia con otras empresas y sigue sin resolverse la polémica con Pfizer, con la que no se pudo cerrar acuerdo alguno.

La noticia además coincide con la carta que el presidente de China, Xi Jinping, le envió a Alberto Fernández en el que recuerda que busca promover la cooperación comercial.

Si bien allí no se menciona el acuerdo por Sinopharm, el presidente chino dijo que su país está listo para reforzar la cooperación con Argentina en la investigación, desarrollo y aplicación de vacunas contra la covid-19, y continuará ofreciéndole al país sudamericano apoyo y ayudas dentro de su capacidad en la lucha antipandémica. Esta semana, el Gobierno argentino va a pedir además el plácet de estilo para el nuevo embajador allí, Sabino Vaca Narvaja, dirigente político que reemplazará a Luis María Kreckler, diplomacia de carrera y desplazado abruptamente.

En cuanto a la situación sanitaria, las autoridades chinas han otorgado aprobación condicional para el uso público en general de la vacuna de Sinopharm. Fue la semana pasada, luego de que la empresa estatal proveyera datos provisionales que mostraban que su vacuna líder tiene una tasa de eficacia del 79% en los ensayos de fase tres. No hubo más detalles.

Hay otras vacunas fabricadas en China que ya están en uso en China después de recibir licencias de emergencia. De hecho, Argentina también espera obtener vacunas de Sinovac, que es de una firma privada china, a través de un laboratorio de San Pablo, negociaciones en las que también participaba el canciller Felipe Solá.